ЛДПР предлагает ограничить теле- и радиорекламу по воскресным дням

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР разработали и внесут в понедельник проект закона, которым предлагается ограничить теле- и радиорекламу по воскресным дням. Авторами инициативы выступили Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Вадим Деньгин и Владимир Сысоев, сообщили ТАСС в пресс-службе либерал-демократов.

Они предложили дополнить статьи 14 и 15 Федерального закона "О рекламе" с целью запретить прерывать рекламой телепередачи, фильмы и радиопередачи, транслируемые в воскресенье с 6 до 24 часов.

"К сожалению, сегодня реклама все чаще вмешивается в жизнь человека, управляя им на осознанном и подсознательном уровнях, уже выходя за рамки коммерческих интересов и навязывая тем самым человеку систему определенных стандартов, мировоззренческих идей и представлений", - отмечается в пояснительной записке, текст которой имеется в распоряжении ТАСС. При этом авторы указывают, что в воскресные дни у телеэкранов гораздо чаще, чем в будни бывают дети, которые, по их мнению, "не должны быть заложниками бизнеса, желающего сбыть свою продукцию путем рекламы любой ценой".

Инициаторы ссылаются на опросы фонда "Общественное мнение", согласно которым "россияне крайне негативно относятся к рекламе на телевидении - только 16% опрошенных смотрят рекламные ролики со звуком, 42% переключаются на другой канал, 28% отвлекаются от телевизора на другие дела, 6% во время рекламной паузы выключают звук и 2% - выключают телевизор".

"Реклама не просто отнимает время у человека, но и разрушает впечатление от просмотра фильма или телепередачи, препятствует целостному восприятию информации, - говорится в сопроводительных материалах. - Проведя всю неделю на работе, человек даже в выходной день не может полноценно отдохнуть, получить удовольствие от просмотра любимого сериала или передачи, прослушивания любимой радиостанции".

Как считает депутат Нилов, "в выходные люди должны отдыхать, в том числе - иметь возможность смотреть спокойные передачи, документальные, художественные фильмы". "А когда они периодически прерываются агрессивной рекламой, это уже не отдых. Навязчивые ролики напоминают людям о разных заболеваниях, проблемах, попросту раздражают. Дайте людям отдохнуть от рекламы хотя бы в воскресенье!", - заключил он.