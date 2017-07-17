Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЛДПР предлагает ограничить теле- и радиорекламу по воскресным дням

Общество
17 июля, 1:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

По мнению авторов законопроекта, реклама разрушает впечатление от просмотра фильма или телепередачи и препятствует целостному восприятию информации

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР разработали и внесут в понедельник проект закона, которым предлагается ограничить теле- и радиорекламу по воскресным дням. Авторами инициативы выступили Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Вадим Деньгин и Владимир Сысоев, сообщили ТАСС в пресс-службе либерал-демократов.

Они предложили дополнить статьи 14 и 15 Федерального закона "О рекламе" с целью запретить прерывать рекламой телепередачи, фильмы и радиопередачи, транслируемые в воскресенье с 6 до 24 часов.

"К сожалению, сегодня реклама все чаще вмешивается в жизнь человека, управляя им на осознанном и подсознательном уровнях, уже выходя за рамки коммерческих интересов и навязывая тем самым человеку систему определенных стандартов, мировоззренческих идей и представлений", - отмечается в пояснительной записке, текст которой имеется в распоряжении ТАСС. При этом авторы указывают, что в воскресные дни у телеэкранов гораздо чаще, чем в будни бывают дети, которые, по их мнению, "не должны быть заложниками бизнеса, желающего сбыть свою продукцию путем рекламы любой ценой".

Инициаторы ссылаются на опросы фонда "Общественное мнение", согласно которым "россияне крайне негативно относятся к рекламе на телевидении - только 16% опрошенных смотрят рекламные ролики со звуком, 42% переключаются на другой канал, 28% отвлекаются от телевизора на другие дела, 6% во время рекламной паузы выключают звук и 2% - выключают телевизор".

"Реклама не просто отнимает время у человека, но и разрушает впечатление от просмотра фильма или телепередачи, препятствует целостному восприятию информации, - говорится в сопроводительных материалах. - Проведя всю неделю на работе, человек даже в выходной день не может полноценно отдохнуть, получить удовольствие от просмотра любимого сериала или передачи, прослушивания любимой радиостанции".

Как считает депутат Нилов, "в выходные люди должны отдыхать, в том числе - иметь возможность смотреть спокойные передачи, документальные, художественные фильмы". "А когда они периодически прерываются агрессивной рекламой, это уже не отдых. Навязчивые ролики напоминают людям о разных заболеваниях, проблемах, попросту раздражают. Дайте людям отдохнуть от рекламы хотя бы в воскресенье!", - заключил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Приемная кампания-2017: ожидания чиновников и желания абитуриентов
Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: что нужно знать паломникам о святыне
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Фото
7
Популярные музыканты и научные интерактивы: в Петербурге проходит фестиваль "ВКонтакте"
10
Национальные песни и игры: в Марий Эл отпраздновали татарский Сабантуй
10
В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередь
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер режиссер "Ночи живых мертвецов" Джордж Ромеро
2
В двух аэропортах Москвы задержаны 30 авиарейсов
3
Haaretz: Израиль категорически против достигнутого РФ и США перемирия на юге Сирии
4
Цискаридзе считает, что в современном театре "должны быть нормы приличия"
5
Джоди Уиттакер станет первой женщиной в главной роли сериала "Доктор Кто"
6
В Новосибирске открыли памятник Николаю II и цесаревичу Алексею
7
"Мотор Сич" нашла рынки сбыта двигателей взамен российского
Темы дня
Реклама