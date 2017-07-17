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В двух аэропортах Москвы задержаны 30 авиарейсов

Общество
17 июля, 1:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Четыре рейса из Шереметьева отменены, информации об отмененных и задержанных рейсах во Внукове нет

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Тридцать авиарейсов задержаны, еще четыре отменены в воскресенье в Москве. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло столичных аэропортов.

По информации на 00.05 мск, в аэропорту Домодедово задержаны 11 рейсов, в Шереметьево задерживаются 19 рейсов и четыре отменены. Информации об отмененных и задержанных рейсах во Внукове нет.

По данным сайта Гидрометцентра, воздух в понедельник, 17 июля, в столице прогреется до 19-21 градусов. Ожидается, что днем будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер - 8-13 м/с.

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