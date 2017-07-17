"Известия": в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Вопрос о включении в Стратегию формирования здорового образа жизни населения положения о введении запрета на продажу алкоголя в выходные дни обсуждается в Минздраве.

Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины ведомства.

В проекте стратегии, разработанном этим центром, "отсутствуют ограничения на продажу алкоголя в выходные дни". "Мы считаем меру ограничения продажи алкоголя в выходные дни эффективной. Но как это решение будет реализовано - Минздрав решает совместно с другими ведомствами", - заявили изданию в пресс-службе центра, добавив, что план реализации стратегии находится в разработке. В Минздраве "Известиям" пояснили, что "подобные инициативы обсуждаются в экспертном сообществе".

В Минздраве, как отмечает издание, напомнили, что у регионов есть полномочия по установлению ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полного запрета на реализацию. Это следует из закона "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…", он также устанавливает запрет на продажу спиртного с 23:00 до 08:00 по всей стране.