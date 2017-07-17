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"Известия": адвокат россиянина Никулина пожаловался Трампу на действия спецагентов США

Общество
17 июля, 2:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

По словам защитника гражданина РФ, обвиняемого в организации хакерских атак на цели в США, его клиента пытаются психологически сломать, чтобы тот пошел на сделку с американскими спецслужбами

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Адвокат Владимир Макеев, представляющий интересы обвиняемого в организации хакерских атак на цели в США гражданина РФ Евгения Никулина, написал письмо президенту США Дональду Трампу, в котором пожаловался на действия спецагентов США. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо, которое есть в распоряжении издания.

Макеев призвал американского лидера обратить внимание на "незаконные попытки спецслужб США добиться от россиянина лжесвидетельства о якобы имевшем месте его вмешательстве в ход американской предвыборной кампании", пишет газета. Кроме того, еще одно письмо с просьбой проинформировать МИД Чехии о нарушении прав россиянина было направлено главе МИД России Сергею Лаврову. Этот документ, как отмечается, также имеется в распоряжении газеты.

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"Миллер (особый агент ФБР Джеффри С. Миллер - прим. "Известий") предлагал Никулину согласиться на экстрадицию в США и там в средствах массовой информации скомпрометировать вашу предвыборную кампанию, оговорив себя, во взломе серверов Демократической партии. За это лжесвидетельство ему было обещано прекращение уголовного преследования, денежное вознаграждение и гражданство США", - приводит газета текст письма, направленного Трампу.

Никулина пытаются психологически сломать, чтобы тот пошел на сделку с американскими спецслужбами, рассказал газете Макеев. По его словам, условия содержания россиянина по сравнению с другими заключенными неадекватно строги. Адвокат также добавил, что россиянина ограничивают в прогулках при дневном свете и не предоставляют ему возможности совершать звонки родным в соответствии с правилами, установленными в следственном изоляторе.

"Кроме того, у Никулина больные желудок и почки, ему нужна специальная диета. У него уже начались сильные боли. Необходимые лекарства ему не дают, а назначенная диета не отвечает его состоянию", - цитирует издание Макеева.

Евгений Никулин был задержан в прошлом году в Праге. Суд в штате Калифорния обвиняет его в совершении хакерских атак на цели США. Прага получила запросы из США и РФ на выдачу Никулина, сообщило в ноябре министерство юстиции Чехии. Решение по вопросу об экстрадиции россиянина должен будет принять пражский суд. Если он вынесет постановление о его выдаче, окончательное решение по вопросу о его экстрадиции должен будет принять министр юстиции Чехии.

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