Правительство утвердило изменения в правила дорожного движения

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правила дорожного движения, направленных на повышение безопасности пешеходов, велосипедистов, а также маршрутных транспортных средств. Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.

"В целях защиты окружающей среды от воздействия выбросов автомобилями вредных [загрязняющих] веществ введены новые дорожные знаки особых предписаний "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств", "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей", знак дополнительной информации [табличка] "Экологический класс транспортного средства", новые термины", - говорится в сообщении.

С целью обозначения мест зарядки электромобилей и обеспечения возможности их парковки введены новые термины - "электромобиль", "гибридный автомобиль", а также соответствующие дорожные знаки и разметки. Помимо прочего, действие дорожного знака "Остановка запрещена" распространено на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок маршрутного транспорта. Как отмечается, это сделано в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Термины "разделительная полоса" и "островок безопасности" в настоящее время предусматривают их использование при разделении проезжей части, говорится в справке к документу. В связи с этим возникают затруднения при устройстве пешеходного перехода через проезжую часть и трамвайные пути с использованием островков безопасности, включающих часть разделительной полосы на границе проезжей части и трамвайных путей. Внесенными изменениями в определение этих терминов включено словосочетание "трамвайные пути", уточняется на сайте кабмина.

Кроме того, теперь разрешается движение велосипедистов по тротуару или пешеходной дорожке в случае сопровождения взрослым велосипедиста в возрасте до 14 лет.

Предполагается, что изменения позволят органам государственной власти и местного самоуправления регулировать режим проезда по территории населенных пунктов транспортных средств с высоким уровнем выбросов вредных веществ.