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Десятки тысяч паломников прошли крестным ходом в память о Николае II и его семье

Общество
17 июля, 6:54 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, июля. /ТАСС

Шествие состоялось в рамках международного фестиваля православной культуры "Царские дни"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Десятки тысяч паломников прошли в ночь на понедельник крестным ходом 21 км от Храма-на-Крови Екатеринбурга до монастыря святых Царственных страстотерпцев, расположенного в урочище Ганина яма в Свердловской области, в память о последнем российском императоре Николае II и его семье, которые были убиты на Урале в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Шествие состоялось в рамках международного фестиваля православной культуры "Царские дни", сообщил журналистам епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии.

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"В ночь с 16 на 17 июля прошел традиционный Царский крестный ход от Храма-на-Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев, в нем приняли участие десятки тысяч человек. Погода была прекрасная, впервые за несколько прошедших лет не было дождя", - сказал епископ Евгений.

Впервые перед тем, как крестный ход начал свое движение, певчие исполнили гимн Российской империи "Боже, Царя храни!"

В крестном ходе приняли участие делегации из Казахстана, Узбекистана, Новой Зеландии, а также представительница рода Романовых княгиня Ольга Куликовская-Романова и депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. "Для меня это долг и большая честь быть здесь в эту ночь... С каждым годом количество людей (участников крестного хода - прим. ТАСС) увеличивается на несколько десятков тысяч... Это река людей, это любовь, которую не сыграют актеры, которую невозможно сфальсифицировать, поставить замечательной актерской работой, это любовь, которая живет в душах и сердцах, к нашему святому государю, к нашей родине", - поделилась Поклонская.

Николай II, отрекшийся от престола 2 марта 1917 года, и его семья были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге по постановлению Уральского совета рабочих и крестьянских депутатов, который контролировали большевики. В 2000 году Русская православная церковь канонизировала последнего императора и его семью. Дом Ипатьева разрушили в 1977 году по постановлению ЦК КПСС, на его месте в 2003 году был построен Храм-на-Крови. Ганина Яма - заброшенный Исетский рудник, куда после расстрела были перемещены тела царской семьи. В 2000 году на этом месте открылся монастырь в честь святых Царственных страстотерпцев.

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Персоны
Поклонская, Наталья Владимировна
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