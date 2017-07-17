Третьяковская галерея открыла внутренний двор

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея расширила пешеходное пространство в Лаврушинском переулке. Музей открыл внутренний двор, который в течение нескольких десятков лет оставался закрытым. Об этом в понедельник сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Внутренний двор соединил Лаврушинский и Малый Толмачевский переулки единым пешеходным маршрутом. "Прогуливаясь по новому пешеходному маршруту, москвичи могут увидеть задний фасад храма Святителя Николая в Толмачах XVII века. Раньше эту сторону могли видеть только сотрудники музея, поскольку внутренний двор был закрыт", - рассказали в пресс-службе Третьяковской галереи.

Попасть во внутренний двор можно через арку в Инженерном корпусе со стороны Лаврушинского переулка. До недавнего времени там были закрыты ворота. Выйти в Малый Толмачевский переулок горожане смогут через проход между церковью Святителя Николая и зданием Третьяковки.

В будущем внутреннюю территорию Третьяковской галереи планируется благоустроить, установить там лавочки и урны, а двор станет площадкой для концертов и инсталляций.

В 2013 году Лаврушинский, Большой и Малый Толмачевский переулки были благоустроены и стали пешеходными. Для комфортных прогулок там расширили тротуары, уложили плитку, установили фонари, посадили деревья и кустарники.