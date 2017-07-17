Эксперты усомнились в необходимости отмены штрафов за езду по водоемам Арктики

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Эксперты из числа представителей северных территорий и экологов усомнились в инициативе депутатов Законодательного собрания Ненецкого автономного округа об отмене штрафов за езду по водоохранным зонам на снегоходах и снегоболотоходов в Арктической зоне.

Признавая актуальность этой проблемы, эксперты считают, что снятие штрафов может отрицательно сказаться на природе Заполярья, поэтому данная инициатива должна пройти экологическую экспертизу.

Востребованная техника

Сейчас за движение и стоянку транспортных средств в водоохранных зонах гражданам может грозить штраф от 3 до 4,5 тыс. рублей, должностным лицам - от 8 тыс. до 12 тыс. рублей, юридическим лицам - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

Как отмечают инициаторы законопроекта в пояснительной записке, на территории Крайнего Севера существует множество водоемов, между населенными пунктами зачастую отсутствуют автодороги и в этих условиях снегоходы и снегоболотоходы являются востребованным транспортом. Как отмечается в документе, они "используются на Крайнем Севере в целях обеспечения доступности и повышения качества оказания медицинской помощи населению, обеспечения жителей населенных пунктов продуктами питания, оказания различных видов услуг".

С этим согласен и глава Нижнеколымского района Якутии Иван Суздалов. "Особенностью Севера Якутии является наличие большого количества малых рек, озер и водоемов, через которые зимой можно перебраться только на снегоходе, так как тяжелую технику неокрепший лед не выдерживает. Эту зимой ряд арктических и северных районов пережили, буквально, благодаря снегоходам", - рассказал он ТАСС.

Минувшей зимой в арктических районах республики выпала рекордная пятимесячная норма снега. Из-за этого обустройство зимников затянулось, так как под снегом лед не промерз, дорожная техника не могла ездить по водоемам. "До отдаленных населенных пунктов некоторых расстояния составляет более 400 км, доставка топлива осуществлялась снегоходами. Частники сами возят топливо, продукты и необходимые населению вещи", - сказал Суздалов.

Учесть экологическое воздействие

Прежде чем отменять штрафы, считают эксперты, сначала нужно оценить экологические последствия. "Снегоход как обычно идет - по гладкому льду, например, вдоль моря, - пояснил ТАСС заслуженный работник охотничьего хозяйства, председатель архангельского отделения Военно-охотничьего общества (с 1995 по 2017 гг.) Владимир Тянигин. - Но насколько выхлопы повлияют на экологию окружающей среды - наверное, должна быть проведена экспертиза".

Солидарна с тем, что нужно провести экспертизу, и председатель постоянного комитета по делам Арктики Заксобрания Якутии Елена Голомарева. "Снегоходы и бураны - жизненно необходимый транспорт жителей Арктической зоны, но прежде чем принять законопроект об отмене штрафов для владельцев снегоходов и снегоболотоходов за езду по водоемам и в водоохранных зонах в районах Крайнего Севера, необходимо провести тщательное научное исследование, чтобы выяснить, насколько существенен вред, наносимый транспортом водным объектам. Если вреда нет, то можно отменить. А так, мне кажется, преждевременно отменять запретительные меры водоохранного кодекса", - заявила она ТАСС.

По словам депутата, в Якутии в зоне традиционного проживания коренных малочисленных народов севера (КМНС) оленеводам, рыболовам можно беспрепятственного передвигаться по водным объектам. "У нас эти штрафы не взымаются. Представители КМНС на своих исконных землях имеют право передвигаться на снегоходах и буранах по водным объектам", - пояснила Голомарева.

Гонки на снегоходах

Один из экологов Красноярского края, руководитель организации "Плотина" Александр Колотов скептически относится к данной инициативе. "Обоснование понятно: в районах, где множество мелких водных объектов, движение вне водоохранных зон зимой на снегоходе крайне затруднительно. С другой стороны, снимая данный запрет, мы фактически даем зеленый свет для езды на снегоходах где угодно, раз водоохранные ограничения больше не действуют. Пойдет ли подобная свобода передвижения во благо природы Арктики? Я очень и очень сомневаюсь - скорее, она приведет к узаконенной бесконтрольности гонок на снегоходах", - сказал он.

По мнению эколога, нужно учитывать конкретную ситуацию в каждом из районов Крайнего Севера. "Пока же мы видим, что у нас к законодательству подходят как к рубильнику, в котором всего два положения: "запретить" и "отменить запрет", - добавил эксперт.