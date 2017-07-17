Путин объявил благодарность главе РЖД за реконструкцию Московского центрального кольца

В Свердловской области сохранится высокий класс пожарной опасностиНовости Урала 17 июля, 9:28
Гендиректор WADA: РУСАДА идет в правильном направлении к восстановлениюСпорт 17 июля, 9:10
"Шелковый путь" Семена Якубова: как строитель КамАЗа построил "КамАЗ-мастер"Спорт 17 июля, 9:00
Халеп возглавила чемпионскую гонку WTA, Шарапова опустилась на 120-е местоСпорт 17 июля, 8:38
Столкновение самолета со стаей птиц стало причиной задержки рейсов "Уральских авиалиний"Новости Урала 17 июля, 8:33
Производители рыбы в РФ переходят на отечественную селекцию, отказываясь от импортаВ стране 17 июля, 8:00
Летающая мощь флота: чем вооружена морская авиация РоссииАрмия и ОПК 17 июля, 8:00
Третьяковская галерея открыла внутренний дворОбщество 17 июля, 7:58
Правительство утвердило изменения в правила дорожного движенияОбщество 17 июля, 6:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объявил благодарность главе РЖД Олегу Белозерову за вклад в реализацию проекта реконструкции Московского центрального кольца (МЦК). Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в реализацию проекта реконструкции и развития Московского центрального кольца объявить благодарность президента РФ Белозерову Олегу Валентиновичу", - говорится в документе.
Московское центральное кольцо (МЦК) - внутригородская кольцевая линия пассажирских электропоездов, которая использует инфраструктуру Малого кольца Московской железной дороги (МК МЖД). Линия интегрирована с Московским метрополитеном (в системе метро ей присвоен номер 14) и радиальными железнодорожными линиями.
Движение по МЦК открылось в 2016 году. Железнодорожная линия общей протяженностью 54 км с 31 станцией. По данным столичных властей, запуск МЦК позволил разгрузить "кольцевую линию" метро на 15%, центральные железнодорожные вокзалы - на 20-40%.