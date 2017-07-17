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Путин объявил благодарность главе РЖД за реконструкцию Московского центрального кольца

Общество
17 июля, 9:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

По данным столичных властей, запуск МЦК позволил разгрузить "кольцевую линию" метро на 15%, центральные железнодорожные вокзалы - на 20-40%

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объявил благодарность главе РЖД Олегу Белозерову за вклад в реализацию проекта реконструкции Московского центрального кольца (МЦК). Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в реализацию проекта реконструкции и развития Московского центрального кольца объявить благодарность президента РФ Белозерову Олегу Валентиновичу", - говорится в документе.

Московское центральное кольцо (МЦК) - внутригородская кольцевая линия пассажирских электропоездов, которая использует инфраструктуру Малого кольца Московской железной дороги (МК МЖД). Линия интегрирована с Московским метрополитеном (в системе метро ей присвоен номер 14) и радиальными железнодорожными линиями.

Движение по МЦК открылось в 2016 году. Железнодорожная линия общей протяженностью 54 км с 31 станцией. По данным столичных властей, запуск МЦК позволил разгрузить "кольцевую линию" метро на 15%, центральные железнодорожные вокзалы - на 20-40%.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Белозеров, Олег Валентинович
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Россия
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