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Власти Камчатки направят дополнительные средства пострадавшему от паводка селу

Общество
17 июля, 11:01 UTC+3

О размере материальной помощи пока не сообщается

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июля. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поручил правительству региона выделить дополнительные средства на ликвидацию последствий паводка в селе Ачайваям Олюторского района Камчатки. На данный момент вода, подъем которой был спровоцирован ливнями, ушла от жилых домов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

"Дополнительные средства направят на восстановление села Ачайваям, пострадавшего от паводка на реке Апука. Людям будет предоставлена социальная материальная помощь. В течение 10 ближайших дней специальная комиссия оценит нанесенный ущерб и жилищному фонду, и социальным объектам. Самая главная задача - в оставшиеся полтора месяца подготовить село к прохождению осенне-зимнего периода", - сказал Илюхин.

Размер дополнительной помощи будет определен позднее. Поскольку пострадал и урожай, принято решение о доставке в село картофеля и капусты для бесплатной раздачи владельцам затопленных паводком участков. На данный момент подача электроэнергии и холодной воды в село восстановлена. Водоснабжение социальных объектов будет начато после проверки качества воды - пробы уже направлены в лабораторию Роспотребнадзора в Петропавловск-Камчатский.

Паводок обрушился на Ачайваям днем 14 июля из-за интенсивных дождей. Вода поднялась почти на полтора метра за несколько часов и затопила придомовые территории, участок возле школы-интерната. Уже вечером 14 июля вода начала уходить из населенного пункта и угроза дальнейшего затопления миновала.

Село Ачайваям расположено в Олюторском районе на севере Камчатки. В нем проживают 539 человек - преимущественно представители коренных малочисленных народов Севера. Расстояние от Ачайваяма до Петропавловска-Камчатского - 1,3 тыс. км. 

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