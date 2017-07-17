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Путин присвоил звание Героя России летчику Рыбникову, погибшему при испытании МиГ-29

Общество
17 июля, 11:03 дата обновления: 17 июля, 11:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

За мужество и профессионализм во время полета на МКС президент наградил орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней космонавтов Юрия Маленченко, Сергея Волкова и Михаила Корниенко

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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно летчику Сергею Рыбникову, погибшему в 2014 году при испытании самолета МиГ-29. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, за мужество и профессионализм во время полета на МКС президент наградил орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней космонавтов Юрия Маленченко, Сергея Волкова и Михаила Корниенко.

За большой вклад в развитие искусства и культуры глава государства наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени артистку Театра имени Моссовета Валентину Талызину.

Также среди награжденных - несколько десятков работников металлургии, топливно-энергетического комплекса, транспорта и других сфер.

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Персоны
Маленченко, Юрий Иванович Путин, Владимир Владимирович Талызина, Валентина Илларионовна
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