Путин присвоил звание Героя России летчику Рыбникову, погибшему при испытании МиГ-29

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно летчику Сергею Рыбникову, погибшему в 2014 году при испытании самолета МиГ-29. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, за мужество и профессионализм во время полета на МКС президент наградил орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней космонавтов Юрия Маленченко, Сергея Волкова и Михаила Корниенко.

За большой вклад в развитие искусства и культуры глава государства наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени артистку Театра имени Моссовета Валентину Талызину.

Также среди награжденных - несколько десятков работников металлургии, топливно-энергетического комплекса, транспорта и других сфер.