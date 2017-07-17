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Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений

Общество
17 июля, 11:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Страхи жителей России, связанные с сокращением зарплаты, проблемами со здоровьем и мировыми конфликтами, также усилились

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Рост цен на продукты и обесценивание сбережений заняли лидирующую позицию в рейтинге страхов россиян в середине этого года, а занимающий вторую строчку индекс страхов военных конфликтов продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые опубликованы в понедельник на сайте организации.

"С начала года на "карте страхов" россиян отмечается рост уровня напряженности, большинство показателей заметно превышают данные аналогичных периодов прошлого года и двухгодичной давности. Страхи, связанные с ростом цен и международными конфликтами, остаются главными факторами, вызывающими беспокойство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что индекс страха роста цен в июне вырос до 27 пунктов по сравнению с началом года (17 п. в январе), а два года назад этот показатель составлял 8 пунктов. Индекс страхов измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от -100 до 100. Чем выше значение индекса, тем более вероятной кажется россиянам возникновение такой проблемы.

Также, показатель уровня опасений россиян относительно военных конфликтов находится в июне на уровне 20 п. (в начале года - 12 п.). Страх проблем со здоровьем и трудностей с получением медицинской помощи тоже вырос с нулевой отметки в начале года до 8 п. в июне. По оценкам россиян, выросли и риски снижения доходов в связи с сокращением зарплаты, задержками выплат - с -11 п. в начале года до -3 п. в июне.

"Главными факторами обеспокоенности остаются дороговизна жизни и международная напряженность, показатели по ним продолжают ухудшаться. Вполне умеренные в прошлом страхи в отношении уровня доходов, безработицы и внутренних беспорядков также демонстрируют неблагоприятную динамику, - прокомментировал результаты исследования ведущий эксперт- консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб. - Оптимизм общества в отношении преодоления кризиса и сохранения политической стабильности становится неустойчивым".

Опрос ВЦИОМ проведен 22-27 июня 2017 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках. Объем выборки 1600 человек, статистическая погрешность с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

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