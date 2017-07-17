В Совфеде не обсуждают введение запрета на продажу алкоголя в выходные

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Члены Совета Федерации не обсуждали возможность введения запрета на продажу алкоголя в выходные дни. По мнению сенаторов, такое предложение вряд ли будет поддержано.

Как сообщил ТАСС глава комитета по соцполитике Валерий Рязанский, сенаторы не обсуждали подобные инициативы. Он также поставил под сомнение возможность введения подобного запрета. "Вряд ли эта инициатива пройдет в таком виде, но сама по себе идея сокращения возможностей принять крепкие спиртные напитки в любое время суток правильная ", - подчеркнул он.

"Мы, конечно, можем запретить продажи в выходные, но люди тогда просто начнут покупать или делать подпольный алкоголь", - добавил глава комитета палаты по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин. При этом сенатор напомнил, что предпринятые государством в конце XX века попытки введения сухого закона не привели к сокращению потребления спиртных напитков.

По мнению Рябухина, государство в первую очередь должно сосредоточить свое внимание на борьбе с нелегальным и контрафактным алкоголем, а не на запрете продаж легальной продукции. "В этой сфере нам нужно жесткое государственное регулирование, чтобы нелегальный алкоголь не попадал на полки магазинов. Полный запрет на продажу вряд ли приведет к снижению потребления алкоголя, но может привести к уходу покупателей к подпольным продавцам ", - подчеркнул он.

Ранее СМИ сообщили, что в Минздраве обсуждается вопрос о включении в Стратегию формирования здорового образа жизни населения положения о введении запрета на продажу алкоголя в выходные дни. По данным газеты "Известия", такое предложение было озвучено в Государственном научно- исследовательском центре профилактической медицины (ГНИЦПМ) Минздрава, который и разрабатывает данную стратегию. Отмечается, что в проекте документа указывается на недостаточность мер в сфере государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения. В частности, в документе говорится об отсутствии ограничения на продажу алкоголя в выходные дни.