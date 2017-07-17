Минздрав прокомментировал возможный запрет продажи алкоголя в выходные

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Минздрав РФ рассматривает возможность запрета на продажу алкогольной продукции вместе с рядом других инициатив, сказали в понедельник в пресс-службе министерства.

Ранее газета "Известия" сообщила, что стратегией по формированию здорового образа жизни предусмотрена мера, запрещающая продажу алкогольной продукции в выходные дни.

"На данный момент экспертным сообществом в рамках подготовки стратегии обсуждаются различные инициативы, направленные на ограничение злоупотребления алкоголем, в том числе дополнительные меры по ограничению мест и времени продажи алкогольных напитков. Каких-либо решений по данному вопросу министерством не принималось", - сообщили в пресс- службе ведомства.

При этом в ведомстве также напомнили, что "в настоящее время у регионов уже имеются полномочия по установлению дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции" вплоть до полного запрета на продажу, что уже позволяет им ввести подобные ограничения.

Стратегия ЗОЖ

Проект стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года дорабатывается Минздравом РФ. В стратегию заложены меры по борьбе с избыточным потреблением алкоголя, табакокурением, мотивация граждан к занятию спортом, а также формировании приверженности к здоровому питанию.

Для приверженности к здоровому питанию в целях профилактики ожирения в проект стратегии заложены такие предложения, как сокращение времени рекламы колбасы и колбасных изделий на ТВ, рекламы фастфуда, газировок и чипсов, а также маркировка продуктов питания.

Здоровый образ жизни напрямую связан с частотой случаев возникновения неинфекционных заболеваний. При этом неинфекционные патологии (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение и другие) во всем мире являются основной причиной смертности населения.