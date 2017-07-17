Минздрав прокомментировал возможный запрет продажи алкоголя в выходные

Около 1,5 тысячи билетов осталось в продаже на матч "Динамо" - "Спартак"Спорт 17 июля, 12:47
СМИ: футболист Рыбус подпишет трехлетний контракт с "Локомотивом"Спорт 17 июля, 12:26
"Кубань" начала выплачивать долги перед футболистамиСпорт 17 июля, 12:23
Экипаж Мардеева выиграл девятый этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиковСпорт 17 июля, 12:21
Собянин: завершен капитальный ремонт Нагатинского мостаМосква 17 июля, 12:09
Военное представительство Минобороны РФ на Иркутском авиазаводе приняло партию Су-30СМСибирь 17 июля, 11:56
ЦСКА подписал контракт с испанским баскетболистом РодригесомСпорт 17 июля, 11:24
СМИ: Неймар может покинуть "Барселону" из-за МессиСпорт 17 июля, 11:06
Третий с начала года заместитель губернатора уволился в КузбассеСибирь 17 июля, 11:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Минздрав РФ рассматривает возможность запрета на продажу алкогольной продукции вместе с рядом других инициатив, сказали в понедельник в пресс-службе министерства.
Ранее газета "Известия" сообщила, что стратегией по формированию здорового образа жизни предусмотрена мера, запрещающая продажу алкогольной продукции в выходные дни.
"На данный момент экспертным сообществом в рамках подготовки стратегии обсуждаются различные инициативы, направленные на ограничение злоупотребления алкоголем, в том числе дополнительные меры по ограничению мест и времени продажи алкогольных напитков. Каких-либо решений по данному вопросу министерством не принималось", - сообщили в пресс- службе ведомства.
При этом в ведомстве также напомнили, что "в настоящее время у регионов уже имеются полномочия по установлению дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции" вплоть до полного запрета на продажу, что уже позволяет им ввести подобные ограничения.
Проект стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года дорабатывается Минздравом РФ. В стратегию заложены меры по борьбе с избыточным потреблением алкоголя, табакокурением, мотивация граждан к занятию спортом, а также формировании приверженности к здоровому питанию.
Для приверженности к здоровому питанию в целях профилактики ожирения в проект стратегии заложены такие предложения, как сокращение времени рекламы колбасы и колбасных изделий на ТВ, рекламы фастфуда, газировок и чипсов, а также маркировка продуктов питания.
Здоровый образ жизни напрямую связан с частотой случаев возникновения неинфекционных заболеваний. При этом неинфекционные патологии (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение и другие) во всем мире являются основной причиной смертности населения.