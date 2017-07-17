Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минздрав прокомментировал возможный запрет продажи алкоголя в выходные

Общество
17 июля, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

В министерстве сообщили, что "обсуждаются различные инициативы, направленные на ограничение злоупотребления алкоголем, в том числе дополнительные меры по ограничению мест и времени продажи" спиртного

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Минздрав РФ рассматривает возможность запрета на продажу алкогольной продукции вместе с рядом других инициатив, сказали в понедельник в пресс-службе министерства.

Ранее газета "Известия" сообщила, что стратегией по формированию здорового образа жизни предусмотрена мера, запрещающая продажу алкогольной продукции в выходные дни.

"На данный момент экспертным сообществом в рамках подготовки стратегии обсуждаются различные инициативы, направленные на ограничение злоупотребления алкоголем, в том числе дополнительные меры по ограничению мест и времени продажи алкогольных напитков. Каких-либо решений по данному вопросу министерством не принималось", - сообщили в пресс- службе ведомства.

При этом в ведомстве также напомнили, что "в настоящее время у регионов уже имеются полномочия по установлению дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции" вплоть до полного запрета на продажу, что уже позволяет им ввести подобные ограничения.

Смотрите также

Стратегия здорового образа жизни от Минздрава РФ: "диктат медиков" или необходимость

Стратегия ЗОЖ

Проект стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года дорабатывается Минздравом РФ. В стратегию заложены меры по борьбе с избыточным потреблением алкоголя, табакокурением, мотивация граждан к занятию спортом, а также формировании приверженности к здоровому питанию.

Для приверженности к здоровому питанию в целях профилактики ожирения в проект стратегии заложены такие предложения, как сокращение времени рекламы колбасы и колбасных изделий на ТВ, рекламы фастфуда, газировок и чипсов, а также маркировка продуктов питания.

Здоровый образ жизни напрямую связан с частотой случаев возникновения неинфекционных заболеваний. При этом неинфекционные патологии (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение и другие) во всем мире являются основной причиной смертности населения.

Смотрите также

В Совфеде не обсуждают введение запрета на продажу алкоголя в выходные

Госдума приняла закон об ужесточении наказаний за незаконный оборот алкоголя

"Известия": Минздрав предлагает ограничить скрытую рекламу алкоголя в кино и на ТВ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Приемная кампания-2017: ожидания чиновников и желания абитуриентов
Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: что нужно знать паломникам о святыне
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Фото
7
Популярные музыканты и научные интерактивы: в Петербурге проходит фестиваль "ВКонтакте"
10
Национальные песни и игры: в Марий Эл отпраздновали татарский Сабантуй
10
В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередь
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЕС дал торговые преференции Украине на три года с 1 сентября
2
Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений
3
Минздрав прокомментировал возможный запрет продажи алкоголя в выходные
4
Правительство утвердило изменения в правила дорожного движения
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
6
ОНФ изучит данные о судье на Кубани, якобы потратившей на свадьбу дочери $2 млн
7
Только встал и уже устал: как отличить обычную лень от серьезной болезни
Темы дня
Реклама