ОНФ изучит данные о судье на Кубани, якобы потратившей на свадьбу дочери $2 млн

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КРАСНОДАР, 17 июля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) изучит появившуюся в СМИ информацию о том, что судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева якобы потратила порядка $2 млн на свадьбу своей дочери Софьи, сообщил в понедельник сопредседатель Краснодарского регионального отделения ОНФ Даниэль Башмаков.
По сообщениям ряда СМИ, на недавно состоявшемся торжестве гостей развлекали Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе. Примерную цифру, потраченную на организацию, привел в социальных сетях адвокат Сергей Жорин, посчитав средний гонорар приглашенных звезд.
По официальным данным, указанным на сайте краевого суда, доход судьи за 2016 год составил 2,64 млн руб. В собственности жилой дом площадью 66,7 кв. м и два земельных участка площадью 300 и 851 кв. м.
"Мы эту ситуацию обязательно будем рассматривать. Сначала должны правоохранительные органы, наверное, разобраться, чтобы были какие-то факты", - сказал Башмаков. Он отметил, что такие большие траты на свадьбу - "это как раз повод для рассмотрения", даже если цифра завышена на 50 или 80%. Башмаков добавил, что в адрес реготделения ОНФ обращений по поводу инцидента не поступало.
В Краснодарском краевом суде также отметили, что не получали обращений по данному вопросу. Комментариями судьи Хахалевой ТАСС пока не располагает.
Елена Хахалева была назначена судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году. В настоящее время является председателем судебной коллегии по административным делам крайсуда. Занимается, в частности, рассмотрением земельных споров фермеров.