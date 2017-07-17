Защита "Свидетелей Иеговы" просила привлечь к заседанию в ВС РФ религиоведа и филолога

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Защита "Свидетелей Иеговы" заявила ряд ходатайств за заседании апелляционной коллегии Верховного суда России, которая рассматривает жалобу на решение о признании организации экстремистской, ее ликвидации и запрете деятельности на территории страны.

"Мы считаем необходимым привлечь специалиста-религиоведа. Потому что ликвидировано не просто юридическое лицо, ликвидирована целая религия. У этой религии есть свое вероучение, нужно допросить религиоведа и узнать, действительно ли это учение настолько опасно, что его можно причислить к экстремизму", - сказал на заседании адвокат "Свидетелей Иеговы" Виктор Женков.

"Мы не просим суд переоценивать решения суда. Но мы хотим, чтобы суд, принимая решение о ликвидации или отказе в ликвидации религиозных движений понимал, насколько обоснованно оценивается литература (литература "Свидетелей Иеговы" на предмет экстремизма - прим. ТАСС)", - пояснил он.

Другой адвокат Антон Омельченко заявил ходатайство о дополнительной проверке литературы организации на предмет содержания экстремистской направленности. Кроме того, защита заявила ходатайства о допросе дополнительных свидетелей о якобы совершенных фальсификациях, а также о проведении открытой фото- и видеосъемке судебного заседания. Адвокаты просили и о переносе рассмотрения жалобы.

Представитель Минюста РФ Светлана Борисова в свою очередь опротестовала все ходатайства защиты.

Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, апелляционная коллегия, посовещавшись на месте, определила отказать в удовлетворении всех заявленных ходатайств.