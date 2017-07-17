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Сайт ТАСС подготовил спецпроект к 75-летию начала Сталинградской битвы

Общество
17 июля, 12:40 UTC+3

Сражение началось 17 июля 1942 года и продолжалось 200 дней

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сайт tass.ru подготовил специальный проект к годовщине Сталинградской битвы. Проект "Крепость Сталинград" рассказывает о самом кровавом сражении Второй мировой войны, которое началось 17 июля 1942 года и закончилось спустя 200 дней разгромом немецко-фашистских войск.

СПЕЦПРОЕКТ

Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта

За 200 дней сражения защитники города превратили каждый дом в неприступную крепость

Общие потери врага убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести составили около 1,5 млн человек. Советский Союз заплатил за победу жизнями 480 тыс. бойцов. Несмотря на огромные потери, Сталинградская битва стала переломным моментом в ходе войны - предопределила будущую победу СССР, позволив советским войскам перейти в наступление по всему фронту. После нее авторитет СССР в глазах союзников поднялся на недосягаемую высоту. Слово "Сталинград" разом зазвучало на многих языках.

В спецпроекте ТАСС разобрался в предпосылках и последствиях битвы, в причинах поражения вермахта и просчетах, которые допустили обе стороны, а также составил карту мест боевой славы Сталинградской битвы, на которой можно увидеть, где проходили основные сражения и что на их месте находится сейчас.

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