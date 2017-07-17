Володин предложил Армении сделать русский официальным для признания водительских прав в РФ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил властям Армении закрепить официальный статус для русского языка в законодательстве республики, чтобы национальные водительские права могли быть признаны на территории России.

С 1 июня 2017 года в России вступил в силу закон, запрещающий водителям с иностранными правами работать на территории страны. При этом в пятницу, 14 июля, Госдума приняла закон, которым вводится право граждан Киргизии, а также других стран, где русский язык закреплен как официальный, работать профессиональными шоферами на территории РФ на основании национальных водительских удостоверений.

"Я могу сказать лишь одно, закрепите его [русский язык] как официальный, и тогда норма закона будет охватывать автоматически и республику Армения", - сказал Володин в понедельник на встрече с председателем Национального собрания (парламента) Армении Арой Баблояном, где в ходе обсуждения был поднят вопрос о запрете работать в России водителям по их национальным правам.

Вопрос признания на территории России национальных водительских прав поднял Баблоян. На его взгляд, после принятия Госдумой закона, в соответствии с которым граждане Киргизии, а также других стран, где русский язык закреплен как официальный, получили право работать в РФ водителями с национальными правами, "граждане Армении фактически остались за бортом".

"Когда мы обсуждали этот вопрос, мы подчеркивали, что эта норма действует в отношении только тех стран, где это [официальный статус русского языка] зафиксировано в конституции, зафиксировано в законодательстве", - пояснил, в свою очередь, Володин.

Новый закон, принятый Госдумой 14 июля, "разрешает гражданам Киргизской Республики, а также гражданам государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального, осуществляющих предпринимательскую и трудовую деятельность на территории РФ, непосредственно связанную с управлением транспортными средствами, использовать национальные или международные водительские удостоверения на территории РФ". В конституции Киргизской Республики закреплено, что русский язык употребляется в этом государстве в качестве официального.