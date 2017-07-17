В Кремле обратили внимание на публикации о свадьбе дочери судьи на Кубани

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. В Кремле обратили внимание на сообщения СМИ о дорогой свадьбе дочери судьи на Кубани, но "более пристально" наблюдать за происходящим будут другие структуры.

"Насчет свадьбы, безусловно, мы, как и все, по сообщениям СМИ, по обсуждению в интернете следим за разными новостями, в том числе обратили внимание и на эти новости", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, по его словам, "это не является прерогативой Кремля каким-то образом реагировать на подобные проявления". "Есть другие ведомства, которые могут гораздо более пристально наблюдать за такими проявлениями", - уверен представитель Кремля.

По сообщениям ряда СМИ, судья Краснодарского краевого суда Елена Хахаева якобы потратила порядка $2 млн на свадьбу своей дочери Софьи. По официальным данным, указанным на сайте краевого суда, доход судьи за 2016 год составил 2,64 млн руб. Сопредседатель Краснодарского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Даниэль Башмаков сообщил, что ОНФ изучит информацию о тратах на эту свадьбу.