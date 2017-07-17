Первый съезд представителей туристской индустрии Ямала пройдет в ноябре в Салехарде

ТАСС, 17 июля. Первый съезд представителей туристской индустрии Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) состоится 8-9 ноября в Салехарде. Планируется, что специалисты обсудят перспективы развития арктического туризма и составят карту туров, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Первый съезд представителей туриндустрии Ямала пройдет 8-9 ноября в Салехарде. В рамках деловой программы состоится телемост с арктическими регионами РФ, будет обсуждаться потенциал и способы развития туризма ЯНАО, а также будет составлена карта будущего турдеятельности региона", - сказали там.

Планируется, что в работе форума примут участие представители Ростуризма, Ассоциации туроператоров России (АТОР), представители туристической индустрии регионов России - Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Ярославля, Татарстана и другие. "Миссия съезда - это консолидация представителей туристского сообщества Ямала, выработка единых принципов и перспективных направлений сотрудничества, совместное решение задач по развитию внутреннего и въездного туризма на территории автономного округа", - уточнили организаторы.

По данным департамента туризма и молодежной политики ЯНАО, в регионе работает более 60 туристических агентств и туроператоров. "Более 80 коллективных средств размещения, 1 тыс. пунктов питания", - отметили там.

На сегодняшний день на территории Ямала действуют 36 маршрутов, разработанных аккредитованными туроператорами, среди них "Охота за северным сиянием", путешествие к "крайней восточной точке Европы", неделя жизни в чуме с оленеводами и другие. За год регион посещают около 100 тыс. туристов.