Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Египет будет выдворять из страны больных СПИДом иностранцев

Общество
17 июля, 15:09 UTC+3 КАИР КАИР 17, июля. /ТАСС

Граждане Египта, больные СПИДом, проходят лечение абсолютно бесплатно, заявил глава управления профилактической медицины министерства здравоохранения и народонаселения Египта доктор Амр Кандиль

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 17 июля. /ТАСС/. Египет будет выдворять за пределы страны всех иностранцев, больных СПИДом. Об этом, как сообщила электронная версия газеты "Аль-Яум ас-Сабиа", в понедельник заявил глава управления профилактической медицины министерства здравоохранения и народонаселения Египта доктор Амр Кандиль.

Смотрите также

СПИД: болезнь и статистика

"Мы будем немедленно выдворять из Египта любого иностранца, у которого будет доказано наличие ВИЧ- инфекции", - подтвердил Кандиль. По его словам, "каждый иностранный гражданин, обратившийся за видом на жительство или приобретающий право на работу или учебу в Египте, обязан представить результаты анализа крови на наличие ВИЧ-инфекции". "В случае подтверждения, что человек болен СПИД, он будет незамедлительно выдворен за пределы страны", - уточнил доктор Кандиль.

Он добавил, что граждане Египта, больные СПИДом, обеспечиваются всеми необходимыми лекарствами и проходят лечение на территории страны абсолютно бесплатно.

По данным директора национальной программы по борьбе со СПИДом Валида Камаля, эта структура ежемесячно компенсирует затраты на медикаменты более 3 тыс. ВИЧ-инфицированным египтянам, официально зарегистрированным организацией. Он заметил, что лечение в Египте также проходят и 92 ребенка, зараженных СПИДом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Египет
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Виндзоры: 100 лет перемен
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Фото
7
Популярные музыканты и научные интерактивы: в Петербурге проходит фестиваль "ВКонтакте"
10
Национальные песни и игры: в Марий Эл отпраздновали татарский Сабантуй
10
В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередь
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений
2
ФАС потребовала от "большой четверки" операторов связи отменить роуминг по РФ внутри сети
3
Альфа-банк объявил о выходе из Ассоциации российских банков
4
В Кремле обратили внимание на публикации о свадьбе дочери судьи на Кубани
5
Минздрав прокомментировал возможный запрет продажи алкоголя в выходные
6
ЦИК: бюро "Яблока" не имело права выдвигать Ройзмана на губернаторские выборы
7
ЕС дал торговые преференции Украине на три года с 1 сентября
Темы дня
Реклама