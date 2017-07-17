Египет будет выдворять из страны больных СПИДом иностранцев

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КАИР, 17 июля. /ТАСС/. Египет будет выдворять за пределы страны всех иностранцев, больных СПИДом. Об этом, как сообщила электронная версия газеты "Аль-Яум ас-Сабиа", в понедельник заявил глава управления профилактической медицины министерства здравоохранения и народонаселения Египта доктор Амр Кандиль.
"Мы будем немедленно выдворять из Египта любого иностранца, у которого будет доказано наличие ВИЧ- инфекции", - подтвердил Кандиль. По его словам, "каждый иностранный гражданин, обратившийся за видом на жительство или приобретающий право на работу или учебу в Египте, обязан представить результаты анализа крови на наличие ВИЧ-инфекции". "В случае подтверждения, что человек болен СПИД, он будет незамедлительно выдворен за пределы страны", - уточнил доктор Кандиль.
Он добавил, что граждане Египта, больные СПИДом, обеспечиваются всеми необходимыми лекарствами и проходят лечение на территории страны абсолютно бесплатно.
По данным директора национальной программы по борьбе со СПИДом Валида Камаля, эта структура ежемесячно компенсирует затраты на медикаменты более 3 тыс. ВИЧ-инфицированным египтянам, официально зарегистрированным организацией. Он заметил, что лечение в Египте также проходят и 92 ребенка, зараженных СПИДом.