Расследование длиною в век: как ведется дело о гибели семьи Николая II

Дом, в котором в 1918 году были расстреляны император Николай II и члены его семьи © ТАСС

Расследование гибели последнего российского императора Николая II и его семьи продолжается уже много лет. В ночь с 17 на 18 июля 1918 года семья Романовых, их доктор и трое слуг были расстреляны в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева в Екатеринбурге. Предполагается, что впоследствии их останки были найдены в окрестностях города и захоронены в Петропавловском соборе. Но до сих пор идут споры о том, действительно ли это останки царской семьи: многие верующие и эксперты убеждены, что тела убитых были полностью уничтожены.

Эта дискуссия стала особенно актуальной после канонизации: ведь в случае подтверждения подлинности останков они должны почитаться как святые мощи. Современные методы исследования могут наконец дать ответ на вопрос, действительно ли были найдены тела расстрелянных в ипатьевском доме.

Историки и духовенство рассказали ТАСС о расследовании, которое длится уже почти век.

"Беспрецедентный случай"

"Почти 100 лет продолжается следствие, это само по себе беспрецедентный случай. Конечно, все хотят понять, что тогда произошло. Это одна из загадок истории, и, как всякая загадка, она привлекает к себе особое внимание. Все без исключения версии церковная комиссия проверяет, и все результаты будут представлены патриарху и членам комиссии для принятия дальнейшего решения", — сообщил ТАСС секретарь Патриаршей комиссии по изучению результатов экспертизы, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

Председатель Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда подчеркнул, что интерес россиян к истории своей страны свидетельствует о нравственности общества в целом. "Желание знать правду о своей истории, в том числе о гибели царственных страстотерпцев, — свидетельство нравственного здоровья нашего народа. Откровенный разговор о событиях вековой давности, без оскорблений и обвинений, нужен, и он полезен для нашего общества", — сказал он.

Легойда добавил, что объединить разные взгляды на трагедию вековой давности может только объективное и беспристрастное расследование. "За годы советской власти это позорное преступление обросло огромным количеством лжи, от которой предстоит избавиться следователям, медицинским экспертам, антропологам, историкам. Церковь благословляет труды специалистов, работающих по данному вопросу, ожидает от них правды. И лишь правда может объединить людей, каких бы взглядов они ни придерживались", — подчеркнул представитель РПЦ.

Найденные останки

В 1979 году под Екатеринбургом, в районе Старой Коптяковской дороги, было обнаружено место предполагаемого захоронения останков расстрелянной царской семьи. Однако тогда этот факт не стал достоянием общественности. Официальное вскрытие могилы было проведено только в 1991 году, внутри обнаружили останки девяти человек. В августе 1993 года Генпрокуратура РФ возбудила дело о расследовании гибели семьи Романовых.

После нескольких генетических экспертиз, проведенных в Англии, США и России, специально созданная Государственная комиссия заявила, что найденные фрагменты тел с большой долей вероятности принадлежат членам царской семьи и их приближенным. Однако останки цесаревича Алексея и княжны Марии (по американской версии — Анастасии) тогда обнаружены не были.

В 1998 году в соборе Петра и Павла Петропавловской крепости Петербурга состоялось погребение останков последнего российского императора Николая II, его жены, трех дочерей и четырех приближенных лиц. В соответствии с исторической традицией, останки отрекшегося от престола императора были захоронены отдельно от других монархов. Однако Русская православная церковь выразила сомнение, что найденные под Екатеринбургом фрагменты тел принадлежат членам царской семьи, и посчитала невозможным свое участие в церемонии захоронения.

В 2000 году РПЦ причислила Николая II, императрицу Александру, цесаревича Алексея, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию к лику святых — как принявших мученическую кончину.

29 июля 2007 года при проведении археологических раскопок к югу от места обнаружения останков членов семьи Романовых и лиц из их окружения были найдены фрагменты костей и зубы двух человек (женщины и ребенка) с признаками воздействия высокой температуры. Для выяснения дополнительных обстоятельств гибели и захоронения членов царской семьи было возобновлено предварительное следствие.

Образцы останков направили на экспертизы в российские и зарубежные лаборатории, в том числе США и Австрии. Результаты исследований были переданы в Следственный комитет. Русская православная церковь вновь высказала сомнения в принадлежности найденных фрагментов тел дочери и сыну последнего русского царя.

Дискуссии о подлинности

Как рассказал ТАСС историк, главный редактор портала "Русская народная линия" Анатолий Степанов, который по поручению епископа Тихона общается с экспертами и готовит материалы расследования для публикации, есть факты, с большой вероятностью указывающие на то, что найденные останки принадлежат Николаю II и членам его семьи.

"Я беседовал с одним из ведущих экспертов в этом деле, судебным антропологом, профессором Вячеславом Поповым, который участвовал еще в первом расследовании. Он говорил, что его группой найдены следы от сабельного удара на черепе №4, который, как предполагается, принадлежит императору Николаю II (в 1891 году Николай, будучи цесаревичем, путешествовал по Японии, где на него напал местный полицейский и нанес несколько ударов саблей по голове — примечание ТАСС). То, что эти следы не нашли при первой экспертизе, и послужило поводом к сомнению в подлинности. Теперь он убежден, что екатеринбургские останки принадлежат царской семье", — сказал он.

"Проводится довольно много экспертиз. Проводилась баллистическая экспертиза с пистолетами, из которых якобы стреляли в царскую семью, проводятся стоматологическая экспертиза, историко-архивная и даже автороведческая. Последняя касается записки Юровского (документ, авторство которого приписывают участнику расстрела Романовых Якову Юровскому, в котором содержатся детали гибели и последующего захоронения — примечание ТАСС). Она напечатана на машинке, но на ней есть пометки. Однако известно, что Юровский был неграмотным, и к этому документу много вопросов", — добавил историк.

Научный редактор информационно-исследовательской службы "Царское дело", историк Леонид Болотин поставил под сомнение результаты проведенных исследований, ссылаясь на следователя по особо важным делам Омского окружного суда Николая Соколова, который проводил следствие еще 1919 году и пришел к выводу, что тела царской семьи были полностью уничтожены огнем и серной кислотой.

"Я вижу главной целью своей гражданской и церковной позиции всецело отстаивать справедливость материалов и выводов следователя по особо важным делам Соколова, который на основании уголовно-процессуальных законов Российской Империи вел это следствие с января 1919 года и до своей загадочной смерти в 1924 году", — сказал Болотин ТАСС.

Он отметил, что проведенные экспертизы будут иметь ценность только после публикации всех материалов Соколова. "Относительно исторической экспертизы современного следствия считаю: она будет иметь научный вес и убедительность только после публикации документов, с которыми связана. Необходимо в интернете опубликовать целиком все дело следствия Николая Соколова, которое публиковалось выборочно", — подчеркнул историк.

Исторические документы

Как сообщил секретарь комиссии по изучению результатов экспертизы, епископ Егорьевский Тихон, результаты всех исследований будут представлены общественности. "В Уголовном кодексе сказано, что до конца следствия эксперты не имеют права разглашать результаты экспертиз. Но мы обратились в Следственный комитет, и он разрешил уже законченные экспертизы выносить на общественное обсуждение. Я думаю, что до конца года немало экспертиз, интервью, статей будет обнародовано", — заверил епископ Тихон.

Он подчеркнул, что в ходе расследования обнаружены исторические документы, раскрывающие подробности гибели семьи Романовых. В частности, были найдены свидетельства начальника охраны царской семьи и одного из участников расстрела Петра Ермакова, из которого следует, что соответствующий приказ отдал председатель Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) Яков Свердлов.

Представитель РПЦ уточнил, что все материалы после завершения расследования будут представлены Архиерейскому собору, который и примет окончательное решение — признать ли найденные фрагменты мощами.

Андрей Ермилов