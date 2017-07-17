Депутат ГД обратился в Генпрокуратуру после скандала со свадьбой дочери судьи на Кубани

КРАСНОДАР, 17 июля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Депутат Госдумы, координатор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За честные закупки" Антон Гетта отправил запрос в Генпрокуратуру РФ и Высшую квалификационную коллегию судей РФ после скандала с краснодарским судьей Еленой Хахалевой, на свадьбу дочери которой было якобы затрачено около $2 млн. Об этом он сообщил в понедельник ТАСС.

"Отреагировал на то негодование общества, которое возникло в связи с публикациями и сюжетами, связанными со свадьбой, где фигурирует судья Краснодарского края. Я отправил соответствующий запрос в адрес коллегии судей (Высшая квалификационная коллегия судей РФ - прим. ТАСС) и Генпрокуратуру РФ тоже посмотреть на эти факты, на соответствие декларации расходам", - сказал он.

Гетта отметил, что также вместе с другими парламентариями подумает над поправками в закон "О противодействии коррупции", чтобы там вместе с приобретенным недвижимым имуществом и доходом указывались также оплачиваемые чиновниками услуги.

"Поскольку у нас действует федеральный закон, по которому все предметы, недвижимость, которые приобретаются государственным служащим, и [когда чиновник] не может доказать законность [приобретения] средств, они изымаются в доход государства. Поскольку там никак не прописать услуги оплачиваемые - как вернуть выступление [певца Николая] Баскова, к примеру? Но мы будем думать в том числе и над законом, чтобы такие вещи фиксировались", - добавил депутат.

Свадьба

Свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой прошла в июне. По сообщениям ряда СМИ, гостей якобы развлекали Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе. Адвокат Сергей Жорин, посчитав средний гонорар приглашенных звезд, оценил в соцсетях расходы на торжество в $2 млн.

Сама Хахалева сообщила "Российской газете", что сумма в $2 миллиона - "полный бред" и "взята с потолка". По ее словам, свадьбу организовал бывший муж, достаточно состоятельный бизнесмен, а артисты присутствовали на свадьбе в качестве гостей. Судья называет широкое обсуждение темы в СМИ давлением на нее, после того, как она "не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение".

Елена Хахалева была назначена судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году. В настоящее время является председателем судебной коллегии по административным делам крайсуда - занимается, в частности, рассмотрением земельных споров фермеров. По официальным данным, указанным на сайте краевого суда, доход судьи за 2016 год составил 2,64 млн рублей. В собственности жилой дом площадью 66 квадратных метров и два земельных участка площадью 300 и 851 квадратный метр.