Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутат ГД обратился в Генпрокуратуру после скандала со свадьбой дочери судьи на Кубани

Общество
17 июля, 15:36 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов

Антон Гетта отметил, что подумает над поправками в закон "О противодействии коррупции", чтобы там вместе с приобретенным недвижимым имуществом и доходом указывались оплачиваемые чиновниками услуги

Поделиться
Материал из 1 страницы
Депутат Госдумы, координатор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За честные закупки" Антон Гетта (в центре)

Депутат Госдумы, координатор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За честные закупки" Антон Гетта (в центре)

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

КРАСНОДАР, 17 июля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Депутат Госдумы, координатор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За честные закупки" Антон Гетта отправил запрос в Генпрокуратуру РФ и Высшую квалификационную коллегию судей РФ после скандала с краснодарским судьей Еленой Хахалевой, на свадьбу дочери которой было якобы затрачено около $2 млн. Об этом он сообщил в понедельник ТАСС.

"Отреагировал на то негодование общества, которое возникло в связи с публикациями и сюжетами, связанными со свадьбой, где фигурирует судья Краснодарского края. Я отправил соответствующий запрос в адрес коллегии судей (Высшая квалификационная коллегия судей РФ - прим. ТАСС) и Генпрокуратуру РФ тоже посмотреть на эти факты, на соответствие декларации расходам", - сказал он.

Смотрите также

В Кремле обратили внимание на публикации о свадьбе дочери судьи на Кубани

Гетта отметил, что также вместе с другими парламентариями подумает над поправками в закон "О противодействии коррупции", чтобы там вместе с приобретенным недвижимым имуществом и доходом указывались также оплачиваемые чиновниками услуги.

"Поскольку у нас действует федеральный закон, по которому все предметы, недвижимость, которые приобретаются государственным служащим, и [когда чиновник] не может доказать законность [приобретения] средств, они изымаются в доход государства. Поскольку там никак не прописать услуги оплачиваемые - как вернуть выступление [певца Николая] Баскова, к примеру? Но мы будем думать в том числе и над законом, чтобы такие вещи фиксировались", - добавил депутат.

Свадьба

Свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой прошла в июне. По сообщениям ряда СМИ, гостей якобы развлекали Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе. Адвокат Сергей Жорин, посчитав средний гонорар приглашенных звезд, оценил в соцсетях расходы на торжество в $2 млн.

Сама Хахалева сообщила "Российской газете", что сумма в $2 миллиона - "полный бред" и "взята с потолка". По ее словам, свадьбу организовал бывший муж, достаточно состоятельный бизнесмен, а артисты присутствовали на свадьбе в качестве гостей. Судья называет широкое обсуждение темы в СМИ давлением на нее, после того, как она "не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение".

Елена Хахалева была назначена судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году. В настоящее время является председателем судебной коллегии по административным делам крайсуда - занимается, в частности, рассмотрением земельных споров фермеров. По официальным данным, указанным на сайте краевого суда, доход судьи за 2016 год составил 2,64 млн рублей. В собственности жилой дом площадью 66 квадратных метров и два земельных участка площадью 300 и 851 квадратный метр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Приемная кампания-2017: ожидания чиновников и желания абитуриентов
Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: что нужно знать паломникам о святыне
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Фото
7
Популярные музыканты и научные интерактивы: в Петербурге проходит фестиваль "ВКонтакте"
10
Национальные песни и игры: в Марий Эл отпраздновали татарский Сабантуй
10
В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередь
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений
2
В Кремле обратили внимание на публикации о свадьбе дочери судьи на Кубани
3
ФАС потребовала от "большой четверки" операторов связи изменить стоимость услуг в поездках
4
Замглавы Минпромторга: россияне смогут приобретать деревянные дома по льготной ставке
5
Минздрав прокомментировал возможный запрет продажи алкоголя в выходные
6
ЦИК: бюро "Яблока" не имело права выдвигать Ройзмана на губернаторские выборы
7
ЕС дал торговые преференции Украине на три года с 1 сентября
Темы дня
Реклама