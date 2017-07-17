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ЦСР: лишение свободы не исправляет правонарушителя

Общество
17 июля, 15:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

В докладе Центра стратегических разработок говорится, что профилактика "повторного совершения преступлений требует специальных мероприятий по интеграции бывших правонарушителей в общество"

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Зарубежный опыт показывает, что лишение свободы не исправляет нарушителей, говорится в докладе Центра стратегических разработок по реформе уголовно-исполнительной системе в зарубежных странах.

"Сопоставление данных о постпенитенциарном рецидиве в разных странах показывает, что лишение свободы не работает как средство исправления правонарушителя. Профилактика повторного совершения преступлений требует специальных мероприятий по интеграции бывших правонарушителей в общество", - говорится в документе, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

В обзоре приводятся выведенные из практического опыта условия эффективности таких программ. "Учитывая, что заключение само по себе усиливает дезадаптацию правонарушителей, начинает казаться разумным подход Финляндии, которая последовательно сокращала использование наказания в виде лишения свободы в пользу других мер воздействия на преступивших закон граждан", - отмечается в докладе.

Кроме того, отказ от широкого использования лишения свободы не порождает всплеска преступности. "Это показывает не только опыт Финляндии, которая пошла по пути снижения экономических и социальных издержек инкарцерации еще в конце 70-х годов прошлого века. Испания, существенно гуманизировавшая уголовное законодательство после 2010 года, также не столкнулась с ростом преступности", - указывают эксперты.

ЦСР подготовил обзор на основе общедоступных исследований, аналитических и статистических материалов, обращение к которым позволяет рассмотреть предложения о пенитенциарной реформе в России в контексте международных тенденций.

"Пенитенциарная система России - одна из крупнейших в мире. По данным ФСИН, на 1 июня 2017 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 618,49 тыс. человек, что по размерам сопоставимо с населением региональных столиц, например Тюмени, Владивостока, Махачкалы или Ульяновска", - говорится в документе. По числу заключенных на 100 тыс. населения Россия находится на первом месте в Европе.

При этом, по оценкам государственных органов и независимых экспертов, российская пенитенциарная система далека от совершенства. "В утвержденной правительством Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации указывается, что "несмотря на существенные изменения, произошедшие в стране в последние годы, уголовно-исполнительная система во многом сохранила черты старой пенитенциарной системы, ориентированной на другое общество", - отмечается в докладе.

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