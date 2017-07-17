В РПЦ против общественного контроля в храмах, являющихся объектами культурного наследия

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Законопроект, согласно которому общественные инспекторы смогут посещать объекты культурного наследия религиозного назначения в любое время, нарушает нормы как государственного, так и международного права, сказала в понедельник руководитель Юридической службы Московской Патриархии, игуменья Ксения (Чернега).

"Поскольку более 90% объектов культурного наследия находится в собственности или пользовании религиозных организаций, принятие законопроекта создаст почву для беспрецедентного вмешательства общественных организаций в деятельность религиозных организаций. Тем самым будут грубо попраны не только нормы государственного законодательства, но и международные обязательства, гарантирующие религиозным общинам право осуществлять деятельность в соответствии с собственными внутренними установлениями и иерархической структурой", - приводит слова игуменьи пресс-служба патриархии.

Она отметила, что бесконтрольный доступ в религиозные сооружения может привести к самоуправству отдельных проверяющих.

"Наделение общественных инспекций правом контролировать деятельность религиозных организаций приведет к самоуправству отдельных общественных групп, прежде всего и главным образом, в религиозной сфере, поскольку общественные инспектора получат возможность входить в алтари храмов, в том числе во время богослужений, осматривать внутренние помещения келейных корпусов и иных монастырских и приходских зданий", - отметила руководитель юридической службы.

Она добавила, что "подконтрольность деятельности религиозных общин общественным инспекциям и иным общественным формированиям лежит вне правового поля и поэтому совершенно недопустима", и подчеркнула, что объекты религиозного назначения должны быть исключены из законопроекта.

Культурное наследие в законе

Ранее на официальном портале проектов нормативных правовых актов Министерством культуры РФ был размещен проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Документ предусматривает установление общественного контроля за сохранением, использованием, содержанием и популяризацией объектов культурного наследия.

Право осуществлять такой контроль предоставляется общественным организациям через создаваемые ими общественные инспекции, члены которых имеют право беспрепятственно, без учета режима осуществления богослужений и иной религиозной деятельности посещать и осматривать объекты культурного наследия и их территории.

В ходе таких осмотров предполагается разрешать использовать средства связи, аудио-, фото- и видеофиксацию, средства технического и инструментального контроля, и даже беспилотные летательные аппараты.