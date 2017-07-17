Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В РПЦ против общественного контроля в храмах, являющихся объектами культурного наследия

Общество
17 июля, 16:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Соответствующий законопроект "создаст почву для беспрецедентного вмешательства" общественных организаций в работу религиозных структур, считает руководитель Юридической службы Московской Патриархии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Законопроект, согласно которому общественные инспекторы смогут посещать объекты культурного наследия религиозного назначения в любое время, нарушает нормы как государственного, так и международного права, сказала в понедельник руководитель Юридической службы Московской Патриархии, игуменья Ксения (Чернега).

"Поскольку более 90% объектов культурного наследия находится в собственности или пользовании религиозных организаций, принятие законопроекта создаст почву для беспрецедентного вмешательства общественных организаций в деятельность религиозных организаций. Тем самым будут грубо попраны не только нормы государственного законодательства, но и международные обязательства, гарантирующие религиозным общинам право осуществлять деятельность в соответствии с собственными внутренними установлениями и иерархической структурой", - приводит слова игуменьи пресс-служба патриархии.

Она отметила, что бесконтрольный доступ в религиозные сооружения может привести к самоуправству отдельных проверяющих.

"Наделение общественных инспекций правом контролировать деятельность религиозных организаций приведет к самоуправству отдельных общественных групп, прежде всего и главным образом, в религиозной сфере, поскольку общественные инспектора получат возможность входить в алтари храмов, в том числе во время богослужений, осматривать внутренние помещения келейных корпусов и иных монастырских и приходских зданий", - отметила руководитель юридической службы.

Она добавила, что "подконтрольность деятельности религиозных общин общественным инспекциям и иным общественным формированиям лежит вне правового поля и поэтому совершенно недопустима", и подчеркнула, что объекты религиозного назначения должны быть исключены из законопроекта.

Культурное наследие в законе

Ранее на официальном портале проектов нормативных правовых актов Министерством культуры РФ был размещен проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Документ предусматривает установление общественного контроля за сохранением, использованием, содержанием и популяризацией объектов культурного наследия.

Право осуществлять такой контроль предоставляется общественным организациям через создаваемые ими общественные инспекции, члены которых имеют право беспрепятственно, без учета режима осуществления богослужений и иной религиозной деятельности посещать и осматривать объекты культурного наследия и их территории.

В ходе таких осмотров предполагается разрешать использовать средства связи, аудио-, фото- и видеофиксацию, средства технического и инструментального контроля, и даже беспилотные летательные аппараты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Виндзоры: 100 лет перемен
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Фото
7
Популярные музыканты и научные интерактивы: в Петербурге проходит фестиваль "ВКонтакте"
10
Национальные песни и игры: в Марий Эл отпраздновали татарский Сабантуй
10
В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередь
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений
2
ФАС потребовала от "большой четверки" операторов связи отменить роуминг по РФ внутри сети
3
Альфа-банк объявил о выходе из Ассоциации российских банков
4
В Кремле обратили внимание на публикации о свадьбе дочери судьи на Кубани
5
Минздрав прокомментировал возможный запрет продажи алкоголя в выходные
6
ЦИК: бюро "Яблока" не имело права выдвигать Ройзмана на губернаторские выборы
7
ЕС дал торговые преференции Украине на три года с 1 сентября
Темы дня
Реклама