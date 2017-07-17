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УФАС: власти Петербурга "подбирали" фирмы для отдыха детей вместо конкурентных торгов

Общество
17 июля, 16:36 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, июля. /ТАСС

Власти города до 20 августа должны привести городские нормативно-правовые акты в соответствие с законом о контрактной системе и законом о защите конкуренции

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Комитет по образованию Санкт-Петербурга занимался "подбором" организаций для отдыха детей, вместо проведения открытых торгов, что нарушает антимонопольное законодательство. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Санкт-Петербургского УФАС России.

"Санкт-Петербургское УФАС России выдало правительству города предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. По итогам плановой проверки комитета по образованию антимонопольный орган выявил, что "Положение о порядке и условиях предоставления, оплаты части или полной стоимости путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления, а также порядке подбора указанных организаций" содержит признаки нарушения ст. 15 Закона о защите конкуренции", - говорится в сообщении.

Антимонопольный орган выявил, что процедура подбора, которая обозначена в порядке комитета для выбора организация для отдыха детей, не предусмотрена российским законодательством и ограничивает доступ лиц к оказанию услуги. Кроме того, из-за процедуры подбора комитет мог "проводить переговоры с участниками, что могло свидетельствовать о координации органом власти деятельности хозяйственных субъектов", добавили в пресс-службе.

Власти города до 20 августа должны привести городские нормативно-правовые акты в соответствие с законом о контрактной системе и законом о защите конкуренции, а также исключить из них слова "подбор организаций отдыха" и "подбор", уточнили в пресс-службе.

ТАСС на момент публикации не обладает комментарием властей города.

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