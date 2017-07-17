Минздрав: перевод онкопациентов в поликлиники освободит койки для тяжелых больных

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Перевод пациентов с онкологическими заболеваниями в поликлиники позволит отказаться от ненужной госпитализации для проведения обследований и освободит койки для тех пациентов, которые нуждаются в сложном стационарном лечении. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Минздрава РФ.
Ранее, по данным РБК, в правительстве предложили перераспределять пациентов с онкологическими заболеваниями из больниц в поликлиники, что позволит сэкономить на лечении пациентов без ущерба качеству.
"Минздрав России активно внедряет стационарозамещающие методы лечения, которые позволят разгрузить койки в больницах для тех, кто нуждается в сложном стационарном лечении", - уточнили в ведомстве.
По данным ведомства, на диспансерном наблюдении в медорганизациях по состоянию на конец 2016 года состояли около 3,5 млн человек с онкологией. "Перераспределение нагрузки с больниц на поликлиники позволяет отказаться от госпитализации пациентов только для обследования, высвободив места в стационаре. За 2010-2016 годы число пациентов, получивших медицинскую помощь в условиях дневных стационаров, увеличилось с 4,4 млн до 8,3 млн человек", - отметили в министерстве.
Благодаря проведению скринингов здоровья, профилактических осмотров и диспансеризаций к концу 2016 году увеличилось число случаев выявления рака на ранних стадиях - оно составило 54,7%. "В 2016 году, по сравнению с 2011 годом, показатель пятилетней выживаемости увеличился с 51,3% до 53,3%, одногодичная летальность снизилась с 27,4% до 23,2%", - говорится в сообщении пресс-службы.
В Минздраве РФ также отмечают рост доступности высокотехнологичной помощи, в том числе за счет включения многих ее видов в программу обязательного медицинского страхования. "Сегодня профили пациентов, получающих медицинскую помощь в госпитальных условиях, принципиальным образом изменились. Развитие технологий и лекарств позволяет оказывать медицинскую помощь амбулаторно в тех случаях, когда раньше требовалась госпитализация", - пояснили в ведомстве.