Погода в Москве на этой неделе станет более устойчивой

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МОСКВА, 17 июля./ТАСС/. Погода в Москве на начавшейся неделе будет с небольшими дождями и умеренным теплом. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.
"Погода в Москве становится более устойчивой. На неделе ожидаются дожди - небольшие и местами, температурный фон днем будет в пределах 20-25 градусов", - отметил представитель метеослужбы.
Во вторник, 18 июля, ночью будет сухо, а днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Ночные температуры составят 11-13 в Москве и 8-13 градусов в Подмосковье. Днем столбик термометра покажет 20-22 и 19-24 градуса соответственно.
В среду и четверг, 19 и 20 июля, ситуация практически не изменится. Небольшой кратковременный дождь пройдет лишь днем в отдельных районах. Ночью сохранится 11-13 градусов в мегаполисе и 8-13 градусов в регионе. Днем температура поднимется до 21-23 в столице и до 19-24 градусов по области.
К концу недели, в пятницу и субботу, небольшой кратковременный дождь пройдет уже повсеместно, ночью ожидается 9-14, днем температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов.