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Россия лидирует по числу туристов, приехавших в Турцию на отдых

Общество
17 июля, 17:03 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 17, июля. /ТАСС

Отмечается, что более 8,75 млн человек посетили Турцию с января по май 2017 года, из них - 928 тыс. 376 туристов из РФ

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АНКАРА, 17 июля. /ТАСС/. Россия вышла в лидеры по числу туристов, решивших отправиться на отдых в Турцию в текущем году. Об этом сообщило в понедельник Anadolu Ajansı со ссылкой на министерство культуры и туризма.

Более 8,75 млн человек посетили Турцию с января по май 2017 года. Из них - 928 тыс. 376 туристов из России. В тройку лидеров также входит Грузия (почти 875 тыс.) и Германия (более 863 тыс. туристов).

Агентство отмечает, что по сравнению с началом 2016 года был зафиксирован рост числа отдыхающих в 5,55%. Между тем, по данным министерства культуры и туризма, в апреле рост составлял 18,1%.

В конце июня председатель Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Хакан Дюран сообщил в интервью Anadolu Ajansı о том, что Турция в этом году "ожидает минимум 4,5 млн туристов из России".

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