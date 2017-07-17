Россия лидирует по числу туристов, приехавших в Турцию на отдых

Прокол помешал экипажу Николаева попасть в тройку призеров на этапе "Шелкового пути"Спорт 17 июля, 17:14
Защита экс-директора "Гоголь-центра" просит отпустить его под залог в 2,5 млн рублейПроисшествия 17 июля, 16:55
Аксенов: цены на продукты в курортных регионах Крыма зачастую завышены в три разаОбщество 17 июля, 16:48
В Нидерландах открылся мемориальный комплекс в память о жертвах крушения MH17Международная панорама 17 июля, 16:43
Поклонская сообщила о доследственной проверке по ее заявлению против TransparencyПолитика 17 июля, 16:41
МАКС-2017 пройдет при информационной поддержке ТАССНовости агентства 17 июля, 16:25
Альфа-банк объявил о выходе из Ассоциации российских банковЭкономика и бизнес 17 июля, 16:23
"Швабе" поставил оптику для научных исследований в НорвегиюНовости партнеров 17 июля, 16:16
Более 20 сотрудников МЧС удостоились наград за проведение "Комплексной безопасности-2017"Безопасная жизнь 17 июля, 16:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 17 июля. /ТАСС/. Россия вышла в лидеры по числу туристов, решивших отправиться на отдых в Турцию в текущем году. Об этом сообщило в понедельник Anadolu Ajansı со ссылкой на министерство культуры и туризма.
Более 8,75 млн человек посетили Турцию с января по май 2017 года. Из них - 928 тыс. 376 туристов из России. В тройку лидеров также входит Грузия (почти 875 тыс.) и Германия (более 863 тыс. туристов).
Агентство отмечает, что по сравнению с началом 2016 года был зафиксирован рост числа отдыхающих в 5,55%. Между тем, по данным министерства культуры и туризма, в апреле рост составлял 18,1%.
В конце июня председатель Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Хакан Дюран сообщил в интервью Anadolu Ajansı о том, что Турция в этом году "ожидает минимум 4,5 млн туристов из России".