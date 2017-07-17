Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Из-за отравления детей в лагере в КБР уволен глава района, два министра получили выговоры

Общество
17 июля, 18:21 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 17, июля. /ТАСС

Глава республики Юрий Коков потребовал усилить контроль за отдыхом детей и обеспечить безопасность их пребывания

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 17 июля. /ТАСС/. Глава администрации Майского района Кабардино-Балкарии (КБР) уволен, два министра получили выговор из-за ЧП, случившегося в минувшие выходные в детском оздоровительном лагере "Казачок". Из-за вспышки норовируса в лагере отравились 14 детей. Об этом ТАСС сообщил источник в администрации главы республики.

"В связи с необеспечением надлежащего контроля за организацией отдыха детей принято решение об освобождении от занимаемой должности главы Майского муниципального района Сергея Шагина. Заместителю председателя правительства - министру образования, науки и по делам молодежи Нине Емузовой - и министру труда, занятости и соцзащиты Альберту Тюбееву объявлены выговоры", - сказал собеседник.

Как сообщили в пресс-службе главы и правительства КБР, руководитель республики Юрий Коков провел оперативное совещание с членами правительства и представителями надзорных органов. Он потребовал от правительства республики, контролирующих органов, профильных министерств и ведомств усилить контроль за отдыхом детей, обеспечить безопасность их пребывания.

"Я пока не говорю о преступной халатности, хотя вопрос открыт, но то, что это халатность - очевидно. У нас впереди полторы смены, необходимо сделать все, чтобы не допустить таких ситуаций на территории Кабардино-Балкарии. Хотел бы напомнить, что это оздоровительный отдых, где дети должны набираться сил, знаний и, самое главное, находиться в безопасности в самом широком смысле этого слова, а не получать стрессы, в какой бы форме они ни выражались", - цитирует Кокова его пресс-служба.

Как сообщалось, уголовное дело было возбуждено по факту массового отравления детей в лагере "Казачок", работа учреждения приостановлена. По данным следствия, в пятницу, 14 июля, девять детей в возрасте от 7 до 13 лет почувствовали недомогание после приема пищи и были доставлены в медицинские учреждения Майского района с жалобами на рвоту и тошноту. На следующий день с аналогичными жалобами были госпитализированы еще пятеро детей. Состояние детей оценивается как средней тяжести, Коков взял ситуацию под личный контроль.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Коков, Юрий Александрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Виндзоры: 100 лет перемен
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Фото
7
Популярные музыканты и научные интерактивы: в Петербурге проходит фестиваль "ВКонтакте"
10
Национальные песни и игры: в Марий Эл отпраздновали татарский Сабантуй
10
В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередь
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крупнейшие банки покидают АРБ
2
Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений
3
ФАС потребовала от "большой четверки" операторов связи отменить роуминг по РФ внутри сети
4
Экс-супруг краснодарской судьи заявил, что свадьба его дочери обошлась в 5 млн руб.
5
В Кремле обратили внимание на публикации о свадьбе дочери судьи на Кубани
6
Дачный вопрос: в чем суть конфликта вокруг дипсобственности России в США
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Реклама