Из-за отравления детей в лагере в КБР уволен глава района, два министра получили выговоры

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НАЛЬЧИК, 17 июля. /ТАСС/. Глава администрации Майского района Кабардино-Балкарии (КБР) уволен, два министра получили выговор из-за ЧП, случившегося в минувшие выходные в детском оздоровительном лагере "Казачок". Из-за вспышки норовируса в лагере отравились 14 детей. Об этом ТАСС сообщил источник в администрации главы республики.
"В связи с необеспечением надлежащего контроля за организацией отдыха детей принято решение об освобождении от занимаемой должности главы Майского муниципального района Сергея Шагина. Заместителю председателя правительства - министру образования, науки и по делам молодежи Нине Емузовой - и министру труда, занятости и соцзащиты Альберту Тюбееву объявлены выговоры", - сказал собеседник.
Как сообщили в пресс-службе главы и правительства КБР, руководитель республики Юрий Коков провел оперативное совещание с членами правительства и представителями надзорных органов. Он потребовал от правительства республики, контролирующих органов, профильных министерств и ведомств усилить контроль за отдыхом детей, обеспечить безопасность их пребывания.
"Я пока не говорю о преступной халатности, хотя вопрос открыт, но то, что это халатность - очевидно. У нас впереди полторы смены, необходимо сделать все, чтобы не допустить таких ситуаций на территории Кабардино-Балкарии. Хотел бы напомнить, что это оздоровительный отдых, где дети должны набираться сил, знаний и, самое главное, находиться в безопасности в самом широком смысле этого слова, а не получать стрессы, в какой бы форме они ни выражались", - цитирует Кокова его пресс-служба.
Как сообщалось, уголовное дело было возбуждено по факту массового отравления детей в лагере "Казачок", работа учреждения приостановлена. По данным следствия, в пятницу, 14 июля, девять детей в возрасте от 7 до 13 лет почувствовали недомогание после приема пищи и были доставлены в медицинские учреждения Майского района с жалобами на рвоту и тошноту. На следующий день с аналогичными жалобами были госпитализированы еще пятеро детей. Состояние детей оценивается как средней тяжести, Коков взял ситуацию под личный контроль.