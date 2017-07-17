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Предложение отказаться от использования мазута в Арктике рассмотрят весной 2018 года

Общество
17 июля, 17:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Специалисты Всемирного фонда дикой природы предлагают использовать в регионе сжиженный природный газ вместо мазута

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Предложение снизить экологические риски в связи с использованием мазута в Арктике и поэтапно отказаться от использования этого типа топлива рассмотрят в апреле 2018 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF).

В ходе 71-й сессии Комитета по защите морской среды Международной морской организации канадская делегация выступила с инициативой по решению проблемы использования мазута в Арктике. Идею, согласно сообщению WWF, поддержали Россия, США, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, а также некоторые неарктические страны.

"WWF рассчитывает, что это первый шаг в сторону полного отказа от использования мазута в Арктике. Конкретные предложения будут рассматриваться Комитетом по защите морской среды в апреле 2018 года", - отметили в пресс- службе.

В WWF напомнили, что из-за роста интенсивности судоходства в Арктике увеличиваются риски аварий и разливов мазута, одного из самых опасных с экологический точки зрения видов топлива. WWF России предлагает в качестве альтернативы мазуту использовать сжиженный природный газ (СПГ), что, как считают в фонде, позволит исключить один из источников аварийных нефтяных разливов.

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