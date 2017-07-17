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Экс-супруг краснодарской судьи заявил, что свадьба его дочери обошлась в 5 млн руб.

Общество
17 июля, 18:01 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов

Бизнесмен Роберт Хахалев также подтвердил слова бывшей супруги о том, что исполнители Сосо Павлиашвили и Валерий Меладзе пришли на свадьбу в качестве гостей

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

КРАСНОДАР, 17 июля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой обошлась в общей сложности, в 5 млн рублей, а не в $2 млн, как сообщают некоторые СМИ, сообщил в понедельник ТАСС отец невесты, бизнесмен Роберт Хахалев.

"Стоимость мероприятия мне обошлась до 5 млн [рублей], если обратиться ко всем тем структурам, где мы заказывали эту свадьбу", - сказал он.

Он также подтвердил слова бывшей супруги о том, что исполнители Сосо Павлиашвили и Валерий Меладзе пришли на свадьбу в качестве гостей. "Это мои друзья. С Меладзе и Павлиашвили я с детства дружу, еще с Грузии. Часто мы отмечаем все мероприятия. Они были мной приглашены как мои гости", - сказал Роберт Хахалев.

Скандальная свадьба

Свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой прошла в июне. По сообщениям ряда СМИ, гостей якобы развлекали Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе. Адвокат Сергей Жорин, посчитав средний гонорар приглашенных звезд, оценил в соцсетях расходы на торжество в $2 млн.

Сама Хахалева сообщила "Российской газете", что сумма в $2 миллиона - "полный бред" и "взята с потолка". По ее словам, свадьбу организовал бывший муж, достаточно состоятельный бизнесмен, а артисты присутствовали на свадьбе в качестве гостей.

Судья называет широкое обсуждение темы в СМИ давлением на нее, после того, как она "не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение".

Елена Хахалева была назначена судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году. В настоящее время она является председателем судебной коллегии по административным делам крайсуда - занимается, в частности, рассмотрением земельных споров фермеров. По официальным данным, указанным на сайте краевого суда, доход судьи за 2016 год составил 2,64 млн рублей. В собственности жилой дом площадью 66 кв.м и два земельных участка площадью 300 и 851 кв.м.

Общественный резонанс

После того, как СМИ широко растиражировали новости о свадьбе дочери судьи, в деле обещал разобраться ОНФ. Как сообщил ТАСС сопредседатель регионального штаба организации Даниэль Башмаков, они "обязательно будут рассматривать ситуацию", но сначала к делу должны подключиться правоохранительные органы.

Депутат Госдумы, координатор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За честные закупки" Антон Гетта отправил запрос в Генпрокуратуру РФ и Высшую квалификационную коллегию судей РФ. По словам депутата, он также вместе с другими парламентариями подумает над поправками в закон "О противодействии коррупции", чтобы наряду информацией о приобретенном недвижимом имуществе и доходах указывались также данные об оплачиваемых чиновниками услугах.

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