Роскомнадзор обещает защитить "Игру престолов" от "пиратов"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор принимает меры по защите сериала "Игра престолов" от распространения пиратских копий. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

Отмечается, что в Роскомнадзор поступило 10 определений Мосгорсуда о принятии предварительных мер защиты исключительных прав на сериал "Игра престолов" по заявлению компании ООО "А сериал" (Amediateka).

"Меры принимаются в отношении 123 интернет-ресурсов, распространяющих пиратские копии сериала с нарушением авторских прав", - говорится в сообщении.

Ведомство направило уведомления в адрес провайдеров хостинга и владельцев сайтов о необходимости удалить противоправный контент. "В случае неудаления нелегальных копий сериала эти сайты будут заблокированы операторами связи", - отмечается в сообщении.

Сериал американского канала HBO "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. Премьера седьмого сезона состоялась 16 июля 2017 года.