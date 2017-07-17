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Роскомнадзор обещает защитить "Игру престолов" от "пиратов"

Общество
17 июля, 18:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Ведомство получило уже 10 определений Мосгорсуда о принятии мер по защите прав на сериал по заявлению Amediateka

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Кадр из сериала "Игра престолов" (7 сезон)

Кадр из сериала "Игра престолов" (7 сезон)

© Filmpro.ru

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор принимает меры по защите сериала "Игра престолов" от распространения пиратских копий. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

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Отмечается, что в Роскомнадзор поступило 10 определений Мосгорсуда о принятии предварительных мер защиты исключительных прав на сериал "Игра престолов" по заявлению компании ООО "А сериал" (Amediateka).

"Меры принимаются в отношении 123 интернет-ресурсов, распространяющих пиратские копии сериала с нарушением авторских прав", - говорится в сообщении.

Ведомство направило уведомления в адрес провайдеров хостинга и владельцев сайтов о необходимости удалить противоправный контент. "В случае неудаления нелегальных копий сериала эти сайты будут заблокированы операторами связи", - отмечается в сообщении.

Сериал американского канала HBO "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. Премьера седьмого сезона состоялась 16 июля 2017 года.

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