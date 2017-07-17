Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Американец получил диплом об окончании школы в 97 лет

Общество
17 июля, 18:59 UTC+3 ТАСС

Ветеран Второй мировой войны Чарльз Люцци не исключает, что может поступить в колледж

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 17 июля. Американский ветеран Второй мировой войны Чарльз Люцци из города Филадельфия (штат Пенсильвания) получил диплом об окончании школы в возрасте 97 лет, сообщило в понедельник агентство Associated Press (AP).

Люцци был вынужден бросить учебу в старших классах, чтобы обеспечивать свою семью. Во время Второй мировой войны он был призван в армию, воевал, был награжден двумя медалями "Пурпурное сердце" и четырьмя медалями "Бронзовая звезда". Однако завершить обучение в школе ветеран смог лишь много десятилетий спустя.

Получение почетного диплома стало возможным благодаря поддержке семьи. "Мы счастливы, что мечта всей его жизни сбылась", - передает слова его дочери телеканал ABC.

Сам Люцци теперь не исключает, что может поступить в колледж. "Я вполне мог бы заняться этим, ведь других дел у меня нет", - прокомментировал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Виндзоры: 100 лет перемен
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Фото
7
Популярные музыканты и научные интерактивы: в Петербурге проходит фестиваль "ВКонтакте"
10
Национальные песни и игры: в Марий Эл отпраздновали татарский Сабантуй
10
В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередь
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крупнейшие банки покидают АРБ
2
ФАС потребовала от "большой четверки" операторов связи отменить роуминг по РФ внутри сети
3
Верховный суд РФ признал законным решение о ликвидации "Свидетелей Иеговы"
4
В Кремле обратили внимание на публикации о свадьбе дочери судьи на Кубани
5
В Балтийском море нашли пропавшую без вести советскую подлодку
6
Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Реклама