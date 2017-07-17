Американец получил диплом об окончании школы в 97 лет

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ТАСС, 17 июля. Американский ветеран Второй мировой войны Чарльз Люцци из города Филадельфия (штат Пенсильвания) получил диплом об окончании школы в возрасте 97 лет, сообщило в понедельник агентство Associated Press (AP).
Люцци был вынужден бросить учебу в старших классах, чтобы обеспечивать свою семью. Во время Второй мировой войны он был призван в армию, воевал, был награжден двумя медалями "Пурпурное сердце" и четырьмя медалями "Бронзовая звезда". Однако завершить обучение в школе ветеран смог лишь много десятилетий спустя.
Получение почетного диплома стало возможным благодаря поддержке семьи. "Мы счастливы, что мечта всей его жизни сбылась", - передает слова его дочери телеканал ABC.
Сам Люцци теперь не исключает, что может поступить в колледж. "Я вполне мог бы заняться этим, ведь других дел у меня нет", - прокомментировал он.