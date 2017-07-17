Минпромторг: запрет продажи алкоголя в выходные может привести к росту самогоноварения

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ считает, что запрет розничной продажи алкоголя в выходные дни может привести к росту самогоноварения, об этом сообщил журналистам заместитель министра Виктор Евтухов.
"Если подобное предложение будет воплощено в жизнь, граждане, лишенные возможности приобретать в выходные дни легальный алкоголь, вынуждены будут приобретать нелегальный алкоголь или суррогаты, увеличится самогоноварение", - заявил он, добавив, что подобный запрет вместо заявленной цели по снижению пьянства и алкоголизма повлечет за собой усиление этих явлений и увеличение нелегального оборота алкоголя.
Замминистра отметил, что министерству неизвестны примеры подобных запретов в цивилизованных странах. "Наоборот, в большинстве стран подобные ограничения не действуют, что дает возможность гражданам приобретать и потреблять легальный безопасный алкоголь, а не поддерживать своим спросом теневой сегмент", - подытожил он.
Ранее стало известно, что в Минздраве обсуждается вопрос о включении в Стратегию формирования здорового образа жизни населения положения о введении запрета на продажу алкоголя в выходные дни. По данным газеты "Известия", такое предложение было сделано в ГНИЦПМ Минздрава, который и разрабатывает данную стратегию. Отмечается, что в проекте документа указывается на недостаточность мер в сфере госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения. В частности, в документе говорится об отсутствии ограничения на продажу алкоголя в выходные дни.
Пресс-служба Минздрава сообщила, что министерство рассматривает возможность ограничения продажи алкогольной продукции вместе с рядом других инициатив по борьбе со злоупотреблением алкоголем, но "каких-либо решений по данному вопросу не принималось".
Проект стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года дорабатывается Минздравом.
В стратегию заложены меры по борьбе с избыточным потреблением алкоголя, табакокурением, мотивация граждан к занятию спортом, а также формирование приверженности к здоровому питанию.
Для приверженности к здоровому питанию в целях профилактики ожирения в проект стратегии заложены такие предложения, как сокращение времени рекламы колбасы и колбасных изделий на ТВ, рекламы фастфуда, газировок и чипсов, а также маркировка продуктов питания.