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Российские рестораторы посоревнуются за звание владельца лучшей винной карты

Общество
17 июля, 19:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Награждение победителей состоится 25 сентября

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Награждение победителей первой всероссийской независимой премии винных карт РРФ Wine Awards пройдет 25 сентября в Москве.

Об этом сообщили журналистам организаторы премии.

Прием заявок от рестораторов начнется 22 июля и завершится 1 сентября.

Конкурс пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Калининграде, Воронеже, Нижнем Новгороде, Тюмени, Владивостоке, Хабаровске и других городах России. Участие в конкурсе будет бесплатным.

"Сегодня отсутствуют четкие критерии, по которым можно понять, в каких ресторанах пить вино и как его выбирать. В СМИ практически нет критики винных карт ресторанов. Нет и премий, на которые могли бы ориентироваться. Для этого мы придумали проект РРФ Wine Awards - общероссийский независимый конкурс винных карт ресторанов, который проводится в крупнейших городах страны", - сказал журналистам соучредитель Российского ресторанного фестиваля Александр Сысоев.

Оценивать винные карты ресторанов будут независимые эксперты, журналисты и лидеры мнений - гости заведений.

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