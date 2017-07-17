В Балтийском море нашли пропавшую без вести советскую подлодку

КАЛИНИНГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Российско-литовско-латвийская экспедиция обнаружила в Балтийском море советскую подводную лодку С-10, на протяжении 76 лет считавшуюся пропавшей без вести вместе с 43 членами экипажа.

Субмарина, вышедшая на боевое задание 23 июня 1941 года и не вернувшаяся с него, обнаружена в экономических водах Литвы, сообщили ТАСС в Клубе подводных исследователей Музея Мирового океана в Калининграде.

"Советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка С-10, пропавшая без вести в конце июня 1941 года, обнаружена в июне 2017 года в Балтийском море в 35 километрах от литовской Клайпеды на глубине порядка 65 метров членами совместной российско-литовско-латвийской поисковой экспедиции", - отметили в клубе.

Из архивных материалов известно, что утром 23 июня 1941 года С-10 вышла в боевой поход на позицию в Данцигской бухте, планировались прибытие ее в заданный район к 25 июня. Помимо основной задачи экипаж лодки должен был произвести разведку подходов к базе Пиллау (ныне порт Балтийск в Калининградской области) для последующей минной постановки, однако 28 июня после полуночи с борта субмарины было получено сообщение: "Ухожу от погони". Еще через несколько часов, под утро, пришло сообщение: "Терплю бедствие, нуждаюсь в помощи". После этого связь прекратилась.

Сейчас, спустя 76 лет, место гибели С-10 и ее экипажа станет на Балтике воинским захоронением. При содействии представительства МИД России в Калининграде ведется подготовка выхода в ближайшие дни членов Клуба подводных исследований совместно с партнерами из Латвии и Литвы к месту обнаружения подводной лодки для проведения мемориальных мероприятий, установления памятной таблички с именами погибших членов экипажа и возложения венков.