Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Балтийском море нашли пропавшую без вести советскую подлодку

Общество
17 июля, 19:20 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 17, июля. /ТАСС

Субмарина с 43 членами экипажа вышла на боевое задание 23 июня 1941 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Российско-литовско-латвийская экспедиция обнаружила в Балтийском море советскую подводную лодку С-10, на протяжении 76 лет считавшуюся пропавшей без вести вместе с 43 членами экипажа.

Субмарина, вышедшая на боевое задание 23 июня 1941 года и не вернувшаяся с него, обнаружена в экономических водах Литвы, сообщили ТАСС в Клубе подводных исследователей Музея Мирового океана в Калининграде.

"Советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка С-10, пропавшая без вести в конце июня 1941 года, обнаружена в июне 2017 года в Балтийском море в 35 километрах от литовской Клайпеды на глубине порядка 65 метров членами совместной российско-литовско-латвийской поисковой экспедиции", - отметили в клубе.

Из архивных материалов известно, что утром 23 июня 1941 года С-10 вышла в боевой поход на позицию в Данцигской бухте, планировались прибытие ее в заданный район к 25 июня. Помимо основной задачи экипаж лодки должен был произвести разведку подходов к базе Пиллау (ныне порт Балтийск в Калининградской области) для последующей минной постановки, однако 28 июня после полуночи с борта субмарины было получено сообщение: "Ухожу от погони". Еще через несколько часов, под утро, пришло сообщение: "Терплю бедствие, нуждаюсь в помощи". После этого связь прекратилась.

Сейчас, спустя 76 лет, место гибели С-10 и ее экипажа станет на Балтике воинским захоронением. При содействии представительства МИД России в Калининграде ведется подготовка выхода в ближайшие дни членов Клуба подводных исследований совместно с партнерами из Латвии и Литвы к месту обнаружения подводной лодки для проведения мемориальных мероприятий, установления памятной таблички с именами погибших членов экипажа и возложения венков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Литва
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Виндзоры: 100 лет перемен
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Фото
7
Популярные музыканты и научные интерактивы: в Петербурге проходит фестиваль "ВКонтакте"
10
Национальные песни и игры: в Марий Эл отпраздновали татарский Сабантуй
10
В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередь
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крупнейшие банки покидают АРБ
2
ФАС потребовала от "большой четверки" операторов связи отменить роуминг по РФ внутри сети
3
Верховный суд РФ признал законным решение о ликвидации "Свидетелей Иеговы"
4
В Кремле обратили внимание на публикации о свадьбе дочери судьи на Кубани
5
В Балтийском море нашли пропавшую без вести советскую подлодку
6
Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Реклама