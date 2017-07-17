Почетную премию Венецианского фестиваля получат Джейн Фонда и Роберт РедфордКультура 17 июля, 20:08
Глава АРБ не планирует уходить в отставку из-за выхода из ассоциации ряда банковЭкономика и бизнес 17 июля, 20:00
Depeche Mode отменила концерт в Минске из-за болезни одного из участников группыКультура 17 июля, 19:58
Экс-глава ГУ МВД по СЗФО получил 7 лет по делу о "золотых парашютах"Происшествия 17 июля, 19:55
Компания Apple представила новые знаки-эмодзиОбщество 17 июля, 19:51
Опрос: большинство американцев не одобряет то, что Трамп публикует в своем TwitterМеждународная панорама 17 июля, 19:39
Пентагон: главарь ИГ не участвует в процессе принятия решений в группировкеМеждународная панорама 17 июля, 19:38
Матч второго тура РФПЛ между ЦСКА и "Локомотивом" перенесен на 21 июляСпорт 17 июля, 19:33
Верховный суд РФ признал законным решение о ликвидации "Свидетелей Иеговы"Общество 17 июля, 19:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение о признании "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, ее ликвидации и запрете деятельности на территории страны.
Таким образом, была отклонена жалоба организации.
"Решение Верховного суда РФ от 20 апреля оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказал председатель апелляционной коллегии.
Постановление суда вступило в силу.
Защита "Свидетелей Иеговы" планирует обжаловать решение Верховного суда. "Точка еще не поставлена. Поскольку Верховный суд нарушил не только российское законодательство, но и нормы международного права, мы будем обжаловать это решение в ЕСПЧ", - сказал адвокат Виктор Женков.
20 апреля Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, ликвидировал и запретил деятельность всех ее 395 отделений на территории РФ. Имущество организации суд обратил в доход государства.
Ранее Минюст указывал на выявленные в ходе внеплановой проверки различные нарушения в деятельности организации, в том числе закона "О противодействии экстремистской деятельности".
12 октября 2016 года Тверской суд Москвы вынес предупреждение "Свидетелям Иеговы" за экстремистскую деятельность. Согласно российскому законодательству, если в установленный в предупреждении срок религиозное объединение не устраняет нарушения или выявляются новые факты, свидетельствующие о признаках экстремизма, то организация подлежит ликвидации.