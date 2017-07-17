Верховный суд РФ признал законным решение о ликвидации "Свидетелей Иеговы"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение о признании "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, ее ликвидации и запрете деятельности на территории страны.

Таким образом, была отклонена жалоба организации.

"Решение Верховного суда РФ от 20 апреля оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказал председатель апелляционной коллегии.

Постановление суда вступило в силу.

Защита "Свидетелей Иеговы" планирует обжаловать решение Верховного суда. "Точка еще не поставлена. Поскольку Верховный суд нарушил не только российское законодательство, но и нормы международного права, мы будем обжаловать это решение в ЕСПЧ", - сказал адвокат Виктор Женков.

20 апреля Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, ликвидировал и запретил деятельность всех ее 395 отделений на территории РФ. Имущество организации суд обратил в доход государства.

Ранее Минюст указывал на выявленные в ходе внеплановой проверки различные нарушения в деятельности организации, в том числе закона "О противодействии экстремистской деятельности".

12 октября 2016 года Тверской суд Москвы вынес предупреждение "Свидетелям Иеговы" за экстремистскую деятельность. Согласно российскому законодательству, если в установленный в предупреждении срок религиозное объединение не устраняет нарушения или выявляются новые факты, свидетельствующие о признаках экстремизма, то организация подлежит ликвидации.