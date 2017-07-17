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Компания Apple представила новые знаки-эмодзи

Общество
17 июля, 19:51 UTC+3 17 июля

Дата появления новых значков в смартфонах неизвестна

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 17 июля. Компания Apple продемонстрировала пользователям новые знаки-эмодзи, которые используются в электронных текстовых сообщениях.

Они должны появиться на ее мобильных устройствах в этом году.

Новые изображения были представлены в понедельник в пресс-релизе компании, приуроченном ко Всемирному дню эмодзи.

В частности, вскоре на смартфонах компании появятся значки, изображающие кормящую мать, женщину в хиджабе и человека, занимающегося йогой.

На клавиатуре устройств Apple появятся новые изображения животных (зебра), в том числе доисторических (тираннозавр), а также фантастических существ, например, зомби.

Дата появления новых эмодзи на устройствах Apple пока неизвестна.

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