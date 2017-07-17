Компания Apple представила новые знаки-эмодзи

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ТАСС, 17 июля. Компания Apple продемонстрировала пользователям новые знаки-эмодзи, которые используются в электронных текстовых сообщениях.
Они должны появиться на ее мобильных устройствах в этом году.
Новые изображения были представлены в понедельник в пресс-релизе компании, приуроченном ко Всемирному дню эмодзи.
В частности, вскоре на смартфонах компании появятся значки, изображающие кормящую мать, женщину в хиджабе и человека, занимающегося йогой.
На клавиатуре устройств Apple появятся новые изображения животных (зебра), в том числе доисторических (тираннозавр), а также фантастических существ, например, зомби.
Дата появления новых эмодзи на устройствах Apple пока неизвестна.
Happy #WorldEmojiDay! We’ve got some new ones to show you, coming later this year! https://t.co/xBR9ZJ7l4g pic.twitter.com/fhDrr4J5KG— Tim Cook (@tim_cook) 17 июля 2017 г.