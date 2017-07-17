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На границе Крыма образовались очереди машин с украинской стороны

Общество
17 июля, 21:02 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 17, июля. /ТАСС

Отмечается, что время ожидания составляет от 10 до 13 часов, украинская сторона не объясняет причин задержек

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© Алексей Павлишак/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Автомобили скопились в понедельник с украинской стороны на границе Херсонской области с Крымом, время ожидания составляет свыше 10 часов. Об этом ТАСС сообщили в крымском Погрануправлении ФСБ.

"Визуально наибольшее количество автомобилей отмечается в пункте пропуска "Чонгар" с украинской стороны. Это граница Генического района Херсонской и Джанкойского района Крыма, здесь более 70 автомобилей. Это в основном туристы, которые едут в Крым", - сказал офицер российской погранслужбы.

По его словам, люди в машинах находятся в очереди от 10 до 13 часов, украинская сторона не объясняет причин задержек.

"С нашей (крымской - прим. ТАСС) стороны проблем в приеме как по пешеходному направлению, так и по автомобильному нет. Почему они не пускают в Крым туристов, мы не знаем", - добавил собеседник.

По его данным, за выходные дни границу Украины с Крымом в трех существующих пунктах пропуска ("Армянск", "Перекоп" и "Чонгар") пересекло порядка 24 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что с началом летнего сезона на украинско-российской границе отмечались большие скопления легковых автомобилей жителей Украины, которые следовали в Крым на отдых. По оценкам властей региона, число жителей Украины в общем турпотоке (а это около 6 млн человек в год) составляет более 700 тыс. человек.

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