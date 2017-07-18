В Иерусалиме состоится открытие отреставрированного Сергиевского подворья

ИЕРУСАЛИМ, 18 июля. /ТАСС/. Церемония открытия Сергиевского подворья после реставрации пройдет во вторник в Иерусалиме. Двухэтажная каменная постройка с внутренним двором и башней по соседству с Русской духовной миссией и Троицким собором была возведена в центре Иерусалима в конце XIX века и использовалась для приема паломников, в том числе членов императорской семьи.

После революции она оказалась на десятилетия утрачена Россией и возвращена ей Израилем только в 2008 году. Это стало возможным благодаря личным усилиям главы российского государства Владимира Путина, участию в переговорном процессе МИД и Управления делами президента РФ, Императорского православного палестинского общества (ИППО), Русской православной церкви.

Церемония открытия

В церемонии открытия Сергиевского подворья примут участие российские государственные, общественные и церковные деятели, а также зарубежные гости, сообщили ТАСС в местном представительстве ИППО. Делегацию ИППО возглавит председатель Общества Сергей Степашин, в торжествах также примут участие директор ИППО в Государстве Израиль Игорь Ашурбейли, руководитель Управления по зарубежным учреждениям Московской Патриархии епископ Богородский Антоний, посол России в Израиле Александр Шеин.

Епископ Богородский Антоний по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла проведет освящение народной трапезной и других помещений Сергиевского подворья.

Создание подворья

Сергиевское подворье (до 1899 года - Новое) находится в центре Иерусалима и представляет собой двухэтажное здание с внутренним двором и угловой башней. Оно было построено в период с 1886 по 1889 год для нужд русских паломников на средства ИППО, при поддержке членов царской семьи и лично великого князя Сергея Александровича Романова - супруга княгини Елизаветы Федоровны.

В 1882 году российским императором Александром III было учреждено Православное палестинское общество (ППО, с 1889 года - ИППО), целями которого было содействие паломничества православных на Святую землю и востоковедческие исследования. Потребность в строительстве подворья была вызвана растущим числом русских, желающих поклониться палестинским святыням, а также необходимостью улучшения бытовых условий паломников.

В 1886 году уполномоченный ППО в Иерусалиме Дмитрий Смышляев приобрел у частного лица участок земли размером 4 тысячи 252 кв. метра. Для проектирования здания он же пригласил иерусалимского архитектора Георгия Франгиа. 29 апреля 1889 года над угловой башней подворья был поднят флаг ИППО, а осенью того же года здание приняло первых паломников.

На Сергиевском подворье находились комнаты первого, второго и третьего классов, кухня, столовая, библиотека, музей, водогрейная, народная трапезная. Из всех русских построек в Иерусалиме только здесь имелись баня и прачечная.

Также подворье было официальным местом расположения администрации ИППО вплоть до начала Первой мировой войны. К 1914 году среднее число останавливающихся на подворье паломников достигало 10 тысяч человек в год.

Вопрос собственности

В годы создания подворья по законам Османской империи ППО не имело статуса юридического лица и не могло оформить участок и здание подворья в собственность Общества. Поэтому в 1887 году оно было записано на имя секретаря организации Михаила Степанова. В 1895 году, когда появилась соответствующая возможность, Российская империя попыталась перевести подворье в государственную собственность.

Однако к моменту подписания указа султана о передаче зданий в собственность зарубежным миссиям русское посольство в Константинополе не успело включить документы о Сергиевском подворье в пакет документации, представленной правительству Османской империи. Поскольку в собственность государства подворье оформить не удалось, в мае 1899 года его формальным собственником стал председатель ИППО - московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович. Отсюда и пошло историческое название подворья - Сергиевское, до этого оно называлось Новое подворье.

"Апельсиновая сделка"

По итогам Первой мировой войны Палестина перешла под протекторат Великобритании (1922-1948 гг.), в эти годы здание подворья сдавалось английскими властями в аренду различным учреждениям и конторам. Из-за его неопределенного правового статуса неоднократные попытки советского правительства признать здание собственностью СССР не имели успеха. Ввиду того, что формальным собственником подворья был Сергей Александрович, погибший в результате теракта в 1905 года и не успевший оставить распоряжений относительно имущества, подворье продолжало считаться частной собственностью.

После Октябрьской революции 1917 года ИППО было переименовано в Российское палестинское общество при Академии наук СССР (РПО). Его деятельность была сосредоточена на научном изучении Палестины и Ближнего Востока.

Начиная с 1948 года после образования Государства Израиль СССР не оставлял попытки добиться признания подворья и другого недвижимого имущества ИППО собственностью СССР как правопреемника Российской империи. Некоторые постройки были признаны таковыми и вошли в так называемую апельсиновую сделку, заключенную 7 октября 1964 года. В соответствии с условиями этого соглашения Израиль выкупил у СССР 22 объекта недвижимости общей площадью около 167 тысяч кв. метров, приобретенных и построенных в Палестине ИППО, Русской духовной миссией и Российской империей до революции 1917 года.

По сделке Израиль расплатился текстилем и двумя баржами апельсинов на общую сумму $4,5 млн. Однако Сергиевское подворье в список проданного имущества не вошло. С марта 1951 года по июнь 1967 года восточное крыло подворья занимали представители РПО. В 1952 году израильский суд передал подворье государственному опекуну.

В 1967 году в результате Шестидневной войны Израиль нанес крупное поражение Египту и Сирии, пользовавшихся поддержкой СССР. Вслед за этим Советский Союз разорвал дипломатические отношения с Израилем, сотрудники РПО покинули подворье. С тех пор вплоть до 2008 года здание занимали арендаторы, среди которых было, в частности, министерство сельского хозяйства Израиля.

Возвращение России

В апреле 2005 года в ходе визита в Израиль российский лидер Владимир Путин посетил Сергиевское подворье, после чего направил два послания президенту Израиля с просьбой о его передаче России. Через три года президент РФ подписал распоряжение о проведении ремонтных и консервационных работ на объектах Сергиевского подворья, а также об организации инвентаризации и экспертизы находящихся там художественных и исторических ценностей в целях их последующей реставрации.

5 октября 2008 года израильское правительство постановило передать Сергиевское подворье России, а 28 декабря 2008 года был подписан окончательный документ, подтверждающий это. 31 декабря того же года МИД Израиля направил посольству России оригинал соответствующей выписки из книги земельного кадастра. 5 января 2009 года в Иерусалиме состоялась церемония передачи РФ ключей и документации по Сергиевскому подворью.

В декабре 2009 года по распоряжению российского правительства Сергиевское подворье было переведено на баланс Управления делами президента РФ.

Реставрация подворья

В 2011 году Россия выделила $10 млн на полномасштабную реставрацию и реконструкцию Сергиевского подворья. Работы были произведены под руководством израильского архитектора Ури Падана. Как сообщил в декабре 2016 года управляющий делами президента РФ Александр Колпаков, все работы по восстановлению исторических построек и воссозданию облика интерьеров XIX века на Сергиевском подворье завершены.