В Подмосковье из-за авиасалона МАКС-2017 ограничат парковку и проезд автомобилей

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Проезд к городу Жуковский с трассы М-5 "Урал" будет закрыт с 18 по 23 июля в связи с проведением международного авиакосмического салона МАКС-2017.
Движение автомобилей также будет ограничено на участках дорог Москва - Жуковский в Раменском районе (с 32-го по 35-й километр) и Москва - Жуковский - аэропорт Быково (с нулевого по четвертый километр в сторону Жуковского).
Кроме того, в самом Жуковском перекроют ряд улиц: Гагарина, Чкалова, Жуковского, Туполева, Горького, а также Праволинейную, Кооперативную, Мичурина, Мясищева, Дугина, Дзержинского. В Раменском ограничения затронут улицу Электрификации и круговое движение в сторону города Жуковский.
Власти также запретят парковку на части улиц Раменского и Жуковского, а также на подъезде к Жуковскому со стороны трассы М-5 "Урал" (0-6,6 км). Остановка автомобилей будет также воспрещена на дороге в Жуковском Островцы - Верея (0-4,9 км) и в Раменском - ул. Электрификации (0-2,3 км), ул. Гагарина (0-1,7 км) и ул. Алексея Перелета (0-0,9 км) в обоих направлениях. Ограничение будет действовать с 06:00 до 22:00 мск.
Также движение по улице Жуковского с 21 по 23 июля с 06:00 до 22:00 мск станет односторонним в сторону платформы "Отдых" для "оптимизации дорожного движения", отметили в региональном Минтрансе.
МАКС-2017 пройдет в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля. Организаторами авиасалона выступают Министерство промышленности и торговли РФ и госкорпорация "Ростех", официальным устроителем является ОАО "Авиасалон".