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Япония выделит $1 млрд на поддержку детей в рамках мер по борьбе с бедностью в мире

Общество
18 июля, 3:26 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 18, июля. /ТАСС

По словам главы МИД страны Фумио Кисиды, выделенные средства будут использованы в сферах образования, здравоохранения, предотвращения стихийных бедствий и борьбы с гендерным неравенством

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ТОКИО, 18 июля. /ТАСС/. Правительство Японии в период до марта 2019 года выделит $1 млрд на поддержку детей и подростков в рамках поставленных ранее ООН целей по борьбе с бедностью и голодом в мире. Об этом заявил в понедельник японский министр иностранных дел Фумио Кисида, выступая на форуме по устойчивому развитию в Нью-Йорке.

"Япония приняла решение предоставить $1 млрд помощи, уделив при этом особое внимание детям. Эти средства в первую очередь будут использованы в сферах образования, здравоохранения, предотвращения стихийных бедствий и борьбы с гендерным неравенством. Стремясь достигнуть Целей устойчивого развития, Япония намерена создавать различные возможности, чтобы никто в обществе не остался позади", - приводит его слова агентство Kyodo.

В сентябре 2015 года участники саммита ООН по устойчивому развитию приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она включают 17 основных целей и 169 соответствующих задач. Среди них - ликвидация бедности, борьба с недоеданием и голодом в мире, обеспечение благополучия и доступа к медицинским услугам, достижение гендерного равенства, развитие инфраструктуры, сохранение морских экосистем и т. д.

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