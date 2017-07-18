Правительство с 2018 года ограничит госпроверки в медицине с помощью проверочных листов

Адвокат через суд потребовал сноса памятника адмиралу Колчаку в ИркутскеСибирь 18 июля, 8:29
Гол Лукаку помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Реал Солт-Лейк" в контрольном матче в СШАСпорт 18 июля, 6:57
Трамп призвал республиканцев начать разработку закона о медстраховании с чистого листаМеждународная панорама 18 июля, 6:48
В Австралии создадут "суперминистерство безопасности"Международная панорама 18 июля, 6:04
США будут добиваться более жесткого выполнения ядерной сделки с ИраномМеждународная панорама 18 июля, 5:59
Пенс: перенос Трампом посольства США в Иерусалим - лишь вопрос времениМеждународная панорама 18 июля, 5:22
CNN: Рябков сообщил, что вопрос о дипломатических дачах близок к решениюПолитика 18 июля, 5:13
CNN: военные США на учениях в Персидском заливе сбили беспилотник с помощью лазераМеждународная панорама 18 июля, 5:11
Президент Колумбии призвал Мадуро отказаться от созыва Конституционной ассамблеиМеждународная панорама 18 июля, 4:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об использовании проверочных листов при государственном контроле в сфере медицинской деятельности, обращения лекарственных средств и медицинских изделий с 2018 года. Документ, подписанный 14 июля, опубликован во вторник на сайте кабмина.
"Устанавливается, что при проведении контроля должны обязательно использоваться проверочные листы. Предмет плановой проверки ограничен перечнем вопросов, включенных в проверочные листы", - говорится в справке к постановлению.
Согласно документу, проверочные листы должны содержать вопросы, затрагивающие предъявляемые к юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю обязательные требования, соблюдение которых является наиболее значимым для предотвращения вреда жизни и здоровью граждан.
Как отмечается в справке, новая мера должна снизить административные и финансовые издержки, повысить прозрачность контрольно-надзорных органов и сократить время проведения проверок. Внесенные изменения вступают в силу с 1 января 2018 года.