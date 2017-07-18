Правительство с 2018 года ограничит госпроверки в медицине с помощью проверочных листов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об использовании проверочных листов при государственном контроле в сфере медицинской деятельности, обращения лекарственных средств и медицинских изделий с 2018 года. Документ, подписанный 14 июля, опубликован во вторник на сайте кабмина.

"Устанавливается, что при проведении контроля должны обязательно использоваться проверочные листы. Предмет плановой проверки ограничен перечнем вопросов, включенных в проверочные листы", - говорится в справке к постановлению.

Согласно документу, проверочные листы должны содержать вопросы, затрагивающие предъявляемые к юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю обязательные требования, соблюдение которых является наиболее значимым для предотвращения вреда жизни и здоровью граждан.

Как отмечается в справке, новая мера должна снизить административные и финансовые издержки, повысить прозрачность контрольно-надзорных органов и сократить время проведения проверок. Внесенные изменения вступают в силу с 1 января 2018 года.