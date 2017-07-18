ВЦИОМ: россияне оценивают свою жизнь в 2017 году лучше, чем в 2015-2016 годах

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Жители России оценивают свою личную жизнь и ситуацию в стране в 2017 году выше, чем в 2015-2016 годах, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Текущие оценки россиян ситуации в личной жизни и стране, а также ожидания в отношении будущего существенно превосходят показатели середины 2015 и 2016 годах", - говорится в результатах исследования, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Так, по данным ВЦИОМ, индекс оценки личной жизни граждан в июне этого года (59 пунктов) превосходит значение прошлых лет - 38 пунктов в июне 2016 года, 46 пунктов в июне 2015-го. Индекс оценки ситуации в стране в июне этого года составил 34 пункта, в то время как в 2016 году имел отрицательное значение (минус 3 пункта) и набрал всего 18 пунктов в 2015 году.

Индекс социальных ожиданий, который показывает, насколько оптимистично россияне оценивают будущее страны, имеет в июне 2017 года отрицательное значение (минус 39 пунктов), но в прошлые годы он был еще ниже (минус 48 пунктов в 2016 году и минус 42 в 2015-м).

Как считает руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, первое полугодие 2017 года можно охарактеризовать как период "уверенного выхода из "штопора", в который наше общество "свалилось" год назад". "Тогда многим действительно казалось, что наступила черная полоса. Но говорить о том, что этим летом граждане утвердились в мнении, что выход из сложной ситуации обеспечен, не приходится: оценки текущей ситуации пока не способствуют преодолению ожиданий повторения кризисных явлений", - отметил он.

По всем индексам возможный минимум составляет минус 100 пунктов, максимум - 100 пунктов. Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 22-27 июня 2017 года. Объем выборки составил 1600 человек.