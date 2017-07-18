Глава ГИБДД: за два года число злостных нарушителей ПДД возросло более чем в два раза

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Число злостных нарушителей ПДД за два года возросло более чем в два раза. Как сообщил в интервью ТАСС глава Госавтоинспекции России Михаил Черников, это связано с увеличением количества работающих комплексов фотовидеофиксации.

"Согласно сведениям, содержащимся в федеральной информационной системе Госавтоинспекции, число злостных нарушителей ПДД, имеющих от 50 до 100 нарушений, по сравнению с 2015 годом возросло с 29 тыс. до 45 тыс. человек. Нарушителей, имеющих 100 и более нарушений, стало больше на 5 тыс. - с 7 тыс. до 12 тыс.", - сказал он.

По его словам, выявление таких нарушителей связано с увеличением количества комплексов фотовидеофиксации на российских дорогах.

"Должен сказать, что анализ ситуации, связанной с многократным совершением нарушений в области дорожного движения одними и теми же водителями, нами ведется на постоянной основе. К ним принимаются все меры, направленные на неотвратимость наказания за совершенные правонарушения", - отметил Черников.

Вместе с тем, подчеркнул глава ГИБДД, в прошлом году водительских удостоверений лишились около 500 водителей.