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В сентябре в Архангельской области пройдет форум, посвященный развитию российской Арктики

Общество
18 июля, 10:30 UTC+3 ТАСС ТАСС 18, июля. /ТАСС

Одной из центральных тем форума "Управление инновационным развитием Арктической зоны РФ" станет развитие моногородов

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ТАСС, 18 июля. /ТАСС/. Форум, посвященный управлению инновационным развитием российской Арктики, пройдет в середине сентября в Северодвинске Архангельской области на базе филиала Северного (Арктического) федерального университета (САФУ). Участники форума попытаются найти точки роста для Арктической зоны РФ, повышенное внимание будет уделено развитию моногородов, сообщает пресс-служба САФУ.

"Освоение арктической зоны является важным стимулом для развития промышленных кластеров, производственных комплексов, формирования единого инновационного пространства. Поэтому эксперты на форуме "Управление инновационным развитием Арктической зоны РФ" определят точки роста. По словам руководителя проекта, председателя программного оргкомитета конференции Елены Богдановой, арктические моногорода должны стать важной точкой роста и импульсом для инновационного развития Арктики, поэтому форум пройдет в Северодвинске, который является таковым", - рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что прием заявок от российских участников завершен, ими станут более 300 представителей разных регионов страны, прежде всего арктических.

На конференции будет работать интерактивная площадка "Зеленый университет", ее участниками станут школьники и учащиеся высших и средних специальных учебных заведений, возраст участников - от 16 до 25 лет, сообщили в пресс- службе.

"Во время форума также будут организованы выставки и экскурсии по инновационно-технологическим, инженерным и научно-исследовательским центрам, а также центрам коллективного пользования научным оборудованием САФУ. В программе конференции запланированы выездные сессии в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М. В. Ломоносова (г. Архангельск) и Музее деревянного зодчества (Малые Корелы). Возможна организация экскурсий в музеи градообразующих предприятий Северодвинска", - добавили в пресс-службе.

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