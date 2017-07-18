В МВД опровергли сообщения СМИ о сокращениях в территориальных подразделениях ГУПЭ

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. МВД России опровергло сообщения ряда СМИ о якобы сокращениях штата территориальных подразделений Главного управления министерства по противодействию экстремизму (ГУПЭ). Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Распространенная в некоторых СМИ информация о сокращениях в территориальных подразделениях ГУПЭ МВД России не соответствует действительности. Территориальные подразделения по противодействию экстремизму МВД России работают в обычном режиме и в установленной штатной численности", - отметила Волк.

Как написала газета "Известия", в минувшие выходные сотрудники Главного управления МВД по противодействию экстремизму покинули кабинеты и в срочном порядке переехали в главное здание Министерства внутренних дел.

Одновременно с этим, по данным издания, в региональных подразделениях по противодействию экстремизму и в центральном аппарате ведомства проходят существенные сокращения, а в ближайшее время произойдет реформирование ГУПЭ.