В МВД опровергли сообщения СМИ о сокращениях в территориальных подразделениях ГУПЭ

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. МВД России опровергло сообщения ряда СМИ о якобы сокращениях штата территориальных подразделений Главного управления министерства по противодействию экстремизму (ГУПЭ). Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Распространенная в некоторых СМИ информация о сокращениях в территориальных подразделениях ГУПЭ МВД России не соответствует действительности. Территориальные подразделения по противодействию экстремизму МВД России работают в обычном режиме и в установленной штатной численности", - отметила Волк.
Как написала газета "Известия", в минувшие выходные сотрудники Главного управления МВД по противодействию экстремизму покинули кабинеты и в срочном порядке переехали в главное здание Министерства внутренних дел.
Одновременно с этим, по данным издания, в региональных подразделениях по противодействию экстремизму и в центральном аппарате ведомства проходят существенные сокращения, а в ближайшее время произойдет реформирование ГУПЭ.