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Пучков: показатели деятельности МЧС России за первое полугодие улучшились

Общество
18 июля, 10:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Глава МЧС особенно отметил профессионализм дознавателей органов надзорной деятельности

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Показатели профессиональной деятельности МЧС России с начала текущего года улучшились. Как сообщил глава МЧС Владимир Пучков, особенно отмечена работа дознавателей органов надзорной деятельности ведомства.

"Мы подвели итоги шести месяцев 2017 года - все показатели профессиональной деятельности МЧС России улучшены. Хочу отметить работу дознавателей органов надзорной деятельности, благодаря их профессионализму мы имеем эффективную и развивающуюся систему расследования причин пожаров, способствующую восстановлению нарушенных прав граждан и объектов малого и среднего бизнеса", - сказал министр в ходе совещания, посвященного 90-летию со дня образования государственного пожарного надзора.

Пучков выразил слова благодарности людям, которые служат в реагирующих подразделениях ведомства. "В этот день звучат слова благодарности тем, кто проходит службу в рядах реагирующих подразделений пожарной охраны и других структур МЧС России. Именно они помогают реализовать серьезную профилактическую работу, участвуют в работе комиссий по предупреждению и ликвидаций ЧС", - сказал Пучков, также отметив работу Всероссийского добровольного пожарного общества, казачеств и других общественных объединений.

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