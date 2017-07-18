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Памятники Великой Отечественной войны отреставрируют в Долине Славы в Мурманской области

Общество
18 июля, 11:15 UTC+3 ТАСС ТАСС 18, июля. /ТАСС

Реставрация пройдет в рамках экспедиции "Наследие", направленной на патриотическое воспитание молодежи

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ТАСС, 18 июля. /ТАСС/. Экспедиция "Наследие" отправилась в Долину Славы Мурманской области для реставрации памятников Великой Отечественной войны. Об этом сообщила во вторник ТАСС организатор экспедиции Елена Соколенко.

"В Долине Славы мы облагородим территорию и отремонтируем памятники Великой Отечественной войны. Фронт работ определим, когда прибудем на место. В экспедиции "Наследие", которая завершится 25 июля, участвуют юноши и девушки в возрасте от 14 до 30 лет. Экспедиция посвящена годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 73-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье", - сказала Соколенко.

По ее словам, основная цель экспедиции - патриотическое воспитание молодежи, приобщение подростков и молодежи к реставрационно-восстановительной деятельности, обучение их походным навыкам в условиях Крайнего Севера. "Участники экспедиции также проведу восстановительные работы на оборонительных рубежах времен Великой Отечественной войны. Организаторы экспедиции - Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи Александровска при поддержке администрации одноименного закрытого города", - уточнила собеседница агентства.

Долина Славы расположена на правом берегу реки Западная Лица в нижнем течении. Здесь шли ожесточенные бои на главном участке фронта в Мурманской операции 1941 года. Итог боев в Долине Славы - провал наступления немецких войск на Мурманск. В Долине Славы установлен Мемориал защитникам Советского Заполярья, ранее это место называлось Долиной Смерти.

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